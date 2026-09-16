Артист уже показав перші фото новонародженого з пологового будинку та розсекретив ім'я малюка. Про це він написав в інстаграмі.

Син Maluma народився 14 вересня. Хлопчика назвали Оріон Лондоньо Гомес.

Maluma з коханою та сином / Фото з інстаграму співака

Для співака та Сусани Гомес це вже друга спільна дитина. Пара також виховує доньку Періс, яка народилася 9 березня 2024 року. Цьогоріч дівчинці виповнилося два роки й тепер вона стала старшою сестрою.

Сусана Гомес з Періс та Maluma / Фото з інстаграму артиста

До слова, Maluma (справжнє ім'я співака – Хуан Луїс Лондоньо Аріас) відомий не лише сольними хітами. Виконавець неодноразово працював із Шакірою. Разом вони записали кілька успішних пісень, зокрема Chantaje, яка стала одним із найвідоміших спільних хітів артистів. На момент написання матеріалу кліп на композицію зібрав понад 3,2 мільярда переглядів на ютубі.

До слова, нещодавно радісною новиною поділилася й 40-річна українська телеведуча й благодійниця Іванна Онуфрійчук. Вона теж вдруге стане мамою.