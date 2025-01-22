Думал, что это конец, – известный певец рассказал, как едва не умер от остановки сердца

Известный украинский музыкант, лидер группы "Цвет одуванчика" Василий Марущак, поделился своей историей борьбы за жизнь после тяжелой болезни. В социальных сетях он рассказал о переломном годе.

Как оказалось, в январе 2024 года музыкант перенес несколько случаев потери сознания, один из которых произошел прямо посреди улицы. Как следствие, ему пришлось перенести сложную операцию. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Василия Марущака.

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2024 мог бы стать для меня конечной остановкой жизни, но у Бога наверняка другие планы относительно меня. Поэтому, год после операции, которую мне сделали в США по остановке сердца. Это было ужасное время в моей жизни, я не буду описывать деталей и подробностей, только хочу выразить благодарность американским врачам, а особенно институту кардиологии в пригороде Чикаго и врачу Моэн Салим, который нашел причину моего 4-го раза потери сознания, которое происходило в течение января 2024 среди улицы, и это за несколько дней до благотворительного концерта. Со словами, что пятый раз сердце может не завестись и может быть поздно, на размышления, в принципе, времени много не было, и вариантов других не оставалось, как соглашаться и довериться лечь на операционный стол,

– поделился артист.

После хирургического вмешательства первое время Василию, как он признался в соцсетях, было трудно как физически, морально, так и психологически. Врачи рекомендовали исполнителю воздержаться от выступлений, однако, как впоследствии оказалось, именно это стало для него лучшей реабилитацией.

Самый большой вопрос стоял о продолжении концертной деятельности. Честно говоря, думал, что это конец ... После операции, которую сделали мне 18 января, появилось предложение выступить в феврале с концертом в одном из ночных клубов Чикаго. Принять решение было трудно, но, зная, что я под контролем у кардиологов, которые наблюдают за моим состоянием день и ночь, все же согласился выступить, взяв ответственность и все возможные последствия на себя,

– признался Марущак.

Во время концерта певец чувствую себя как "рыба в воде", забыв обо всех запретах, электродах в сердце и проблемах.

Сегодня Василий продолжает писать музыку, выступать с концертами и помогать Вооруженным силам Украины: "Спасибо, что рядом есть те люди, которые вдохновляют, дают силы и уверенности, чтобы продолжать творить, писать новые песни и делать счастливыми людей на концертах, и максимально помогать ВСУ для скорой нашей победы".