Экс-участница "Х-Фактора", которая живет в США, заявила об участии в Нацотборе на Евровидение
- Украинская певица Валерия Симулик, известная как Valeriya Force, заявила о своем желании представлять Украину на Евровидении-2026.
- Она рассказала, что уже даже имеет песню для конкурса, которую сама же и написала.
С 3 сентября начали Национальный отбор на Евровидение-2026. Артисты уже могут подавать свои заявки на участие в песенном конкурсе.
Так, неожиданно украинская певица Валерия Симулик, которая переехала в США, заявила, что хочет попробовать свои силы в Национальном отборе. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт valeriya.force.
Исполнительница записала ролик, в котором рассказала, что хотела бы представлять Украину на международной сцене.
С детства я мечтала выйти на сцену, где за тобой наблюдает весь мир. Музыка всегда была моим языком к сердцам людей, и каждый шаг этого пути был наполнен вашей любовью и поддержкой. Я планирую принять участие в Национальном отборе на Евровидение. Это не только обо мне – это о представительстве моей страны, моих корней и всех вас, кто верил в меня с самого начала,
– написала под видео Валерия.
Что известно о Валерии Симулик?
Женщина родом из Харькова и начала петь еще с шести лет. Кроме музыки, она интересовалась танцами, актерством, конным спортом и рисованием.
Впервые Валерию увидели на телевидении во втором сезоне шоу "Україна має талант". Позже она пришла на "Х-Фактор-5" и попала в команду Ивана Дорна. Симулик дошла до полуфинала, но за шаг до финала покинула проект.
После этого певица на время приостановила карьеру. Сейчас она живет в США, где продолжает заниматься музыкой. Выступает под именем Valeriya Force. Наибольшую популярность ей принесла композиция I Am A Fire, которая попала в Топ-100 iTunes США. На момент написания материала, 3 августа, клип на этот трек на ютубе имеет более 9,5 миллионов просмотров.
Valeriya Force поделилась, что уже даже имеет песню для Евровидения, которую сама же и написала.
Валерия Симулик рассказала, что написала уже песню для Евровидения / Скриншот с тиктока
Что известно о Нацотборе на Евровидение-2026?
- Музыкальным продюсером конкурса стала певица Джамала.
- С 3 сентября по 27 октября продолжается прием заявок на участие в Нацотборе-2026. Для этого нужно заполнить анкету на сайте "Суспільне. Евровидение".
- Представителя Украины на Евровидение-2026 выберут уже в феврале 2026 года.
- Победитель Нацотбора-2026 поедет в Вену, где будет бороться за победу. Известно, что первый полуфинал Евровидения запланирован на 12 мая 2026 года, второй полуфинал – 14 мая, а гранд-финал состоится 16 мая на арене Wiener Stadthalle.