Так, неожиданно украинская певица Валерия Симулик, которая переехала в США, заявила, что хочет попробовать свои силы в Национальном отборе. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт valeriya.force.

Исполнительница записала ролик, в котором рассказала, что хотела бы представлять Украину на международной сцене.

С детства я мечтала выйти на сцену, где за тобой наблюдает весь мир. Музыка всегда была моим языком к сердцам людей, и каждый шаг этого пути был наполнен вашей любовью и поддержкой. Я планирую принять участие в Национальном отборе на Евровидение. Это не только обо мне – это о представительстве моей страны, моих корней и всех вас, кто верил в меня с самого начала,

– написала под видео Валерия.

Что известно о Валерии Симулик? Женщина родом из Харькова и начала петь еще с шести лет. Кроме музыки, она интересовалась танцами, актерством, конным спортом и рисованием.

Впервые Валерию увидели на телевидении во втором сезоне шоу "Україна має талант". Позже она пришла на "Х-Фактор-5" и попала в команду Ивана Дорна. Симулик дошла до полуфинала, но за шаг до финала покинула проект.

После этого певица на время приостановила карьеру. Сейчас она живет в США, где продолжает заниматься музыкой. Выступает под именем Valeriya Force. Наибольшую популярность ей принесла композиция I Am A Fire, которая попала в Топ-100 iTunes США. На момент написания материала, 3 августа, клип на этот трек на ютубе имеет более 9,5 миллионов просмотров.

Валерия Симулик рассказала, что написала уже песню для Евровидения / Скриншот с тиктока

Что известно о Нацотборе на Евровидение-2026?