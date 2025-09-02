Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Евровидения Украина. Джамала отметила, что уже прошло почти 10 лет после ее победы на песенном конкурсе.
За это время я почувствовала невероятную поддержку всей Европы, всего мира. Я была в жюри неоднократно. Я думаю, что вы это заметили. А теперь новая роль! Я буду выбирать тех, кто будет соревноваться за право представлять Украину на Евровидении,
– сказала Джамала.
Уже совсем скоро стартует прием заявок.
Я жду ваши песни! Я жду ваши голоса. Я жду вашу харизму. Я жду вас! Вы мне очень нужны! Люблю вас! Ваша Джамала. Моя поддержка вам гарантирована!,
– подчеркнула певица.
Что известно о Евровидении-2026?
Напомним, победителем Евровидения-2025 стал представитель Австрии JJ. Он выступал с песней Wasted Love и получил 436 баллов от жюри и зрителей.
В следующем году песенный конкурс пройдет в Вене на арене Wiener Stadthalle: полуфиналы – 12 и 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.
Австрия уже в третий раз будет принимать Евровидение. Страна также побеждала в 2014 году (Кончита Вурст с песней Rise Like a Phoenix) и в 1966 году (Удо Юргенс с песней Merci, Chérie).