Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Євробачення Україна. Джамала зазначила, що вже пройшло майже 10 років після її перемоги на пісенному конкурсі.

За цей час я відчула неймовірну підтримку всієї Європи, всього світу. Я була в журі неодноразово. Я думаю, що ви це помітили. А тепер нова роль! Я обиратиму тих, хто змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні,

– сказала Джамала.

Уже зовсім скоро стартує прийом заявок.

Я чекаю ваші пісні! Я чекаю ваші голоси. Я чекаю вашу харизму. Я чекаю вас! Ви мені дуже потрібні! Люблю вас! Ваша Джамала. Моя підтримка вам гарантована!,

– наголосила співачка.

Що відомо про Євробачення-2026?