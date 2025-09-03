Так, несподівано українська співачка Валерія Симулик, яка переїхала до США, заявила, що хоче спробувати свої сили в Національному відборі. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт valeriya.force.

Виконавиця записала ролик, в якому розповіла, що хотіла б представляти Україну на міжнародній сцені.

З дитинства я мріяла вийти на сцену, де за тобою спостерігає весь світ. Музика завжди була моєю мовою до сердець людей, і кожен крок цього шляху був наповнений вашою любов'ю та підтримкою. Я планую взяти участь у Національному відборі на Євробачення. Це не лише про мене – це про представництво моєї країни, моїх коренів і всіх вас, хто вірив у мене від самого початку,

– написала під відео Валерія.

Що відомо про Валерію Симулик? Жінка родом із Харкова й почала співати ще з шести років. Крім музики, вона цікавилася танцями, акторством, кінним спортом та малюванням.

Вперше Валерію побачили на телебаченні у другому сезоні шоу "Україна має талант". Пізніше вона прийшла на "Х-Фактор-5" і потрапила до команди Івана Дорна. Симулик дійшла до півфіналу, але за крок до фіналу залишила проєкт.

Після цього співачка на певний час призупинила кар'єру. Зараз вона живе у США, де продовжує займатися музикою. Виступає під ім'ям Valeriya Force. Найбільшу популярність їй принесла композиція I Am A Fire, яка потрапила у Топ-100 iTunes США. На момент написання матеріалу, 3 серпня, кліп на цей трек на ютубі має понад 9,5 мільйона переглядів.

Valeriya Force поділилася, що вже навіть має пісню для Євробачення, яку сама ж і написала.



Валерія Симулик розповіла, що написала вже пісню для Євробачення / Скриншот з тіктоку

