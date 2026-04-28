Скоро будет +1, – победительница "Холостяка" показала нежное видео с мужем перед родами

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень заинтриговала подписчиков новостью о начале родов.

Об этом она сообщила на своей странице в инстаграмме и к тому же показала милое видео с мужем.

Инна поделилась роликом, где вместе с любимым они лежат в постели – Иван с любовью целует ее живот и обнимает, держа в руках маленький комбинезон для младенца. Блоггерша оставила трогательную подпись.

Если вы это видите – мы уже едем за нашим счастьем. Совсем скоро в этих объятиях будет +1,

– написала Белень.

Что известно о беременности Инны Белень?

О том, что ждет первенца, блоггерша сообщила во время пост шоу 14 сезона "Холостяка", куда пришла вместе с любимым Иваном Яловенко.

Впоследствии пара устроила гендер-пати и узнала, что у них будет дочь. Инна делилась, что настраивалась на естественные роды и готовилась к ним заранее.

В то же время, по ее словам, врачи зафиксировали двойное обвитие пуповиной у малыша, поэтому не исключали госпитализацию и возможную стимуляцию, если роды не начнутся самостоятельно.