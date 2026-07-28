Победительница "МастерШеф-14" раскрыла свои заработки и призналась, сколько тратит на жизнь

Прошло уже больше года с тех пор, как Наталья Никишина получила хрустальный кубок на "МастерШеф-14". Победа в этом популярном кулинарном шоу стала началом нового этапа жизни девушки.

Теперь она рассказала, сколько зарабатывает после проекта, на что тратит деньги и как развивает свой бизнес. Этими подробностями кулинарка поделилась в интервью Славе Демину на его ютуб-канале.

Наталья Никишина сейчас работает над созданием первой в Украине соленой гранолы. Также она стала бренд-шефиней благотворительного проекта в ресторане "Глек", где создает сезонное меню. Все средства от продажи этих блюд передают общественной организации "Землячки".

Самый большой доход, по ее словам, приносит блог. Заработок Никишиной зависит от количества проектов. В общей сложности в месяц Наталья получает от одной до пяти тысяч долларов. Зарабатывает она в основном на рекламных интеграциях. Также кулинарка проводит мастер-классы и лекции в разных городах.

При этом она тратит примерно одну тысячу триста долларов в месяц. Больше всего средств уходит на аренду квартиры и производственного цеха, коммунальные услуги, продукты, лечение, содержание собак и выплаты за автомобиль.

Машину стоимостью 23 тысячи долларов Наталья Никишина приобрела в кредит на три года. Ежемесячно платит за него двадцать пять тысяч гривен. Кроме этого, кулинарка платит триста долларов за аренду квартиры, которую делит с любимым, отдельно арендует паркоместо, тратит около тысячи гривен на маникюр и пятнадцать – двадцать тысяч гривен на продукты.

Еще победительница "МастерШеф-14" вкладывает заработанные деньги в развитие собственного дела.

Интервью с Наталкой Никишиной: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошел финал 14-го сезона "МастерШеф", в котором победу одержала Наталья Никишина.