О ее участии ходили слухи: подруга Леси Никитюк появится в новом "Холостяке"

Уже вскоре на экраны выйдет 15-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Команда проекта постепенно раскрывает подробности нового сезона, в частности знакомит зрителей с участницами.

Так, одной из девушек, которые будут бороться за сердце главного героя, баскетболиста Вячеслава Кравцова, стала Валерия Полянская. Она работает менеджером и известна как близкая подруга телеведущей Леси Никитюк. Об участии Валерии в проекте стало известно из нового анонса СТБ в инстаграме, в котором показали ее первую встречу с Холостяком.

Для знакомства с девушками Вячеслав Кравцов выбрал современный образ в стиле smart casual. Баскетболист появился в светло-бежевом костюме свободного кроя с безрукавным жакетом и широкими штанами. Под жакет он надел базовую белую футболку. Из аксессуаров Кравцов дополнил образ лишь черными часами, которые контрастировали со светлым нарядом.

Валерия же для первой встречи с главным героем надела яркий наряд. На ней был желтый корсетный топ, который она сочетала с короткой белой пышной юбкой. Образ дополнили белые полупрозрачные чулки с открытой стопой и босоножки на каблуках. На шее у Валерии была белая атласная лента, концы которой спускались за спину. Из украшений она выбрала жемчужные серьги, небольшую заколку в волосах и тонкое кольцо.

Во время первого знакомства с Вячеславом Валерия решила устроить необычное свидание. Она приготовила для них стол с молодым картофелем и тюлькой.

К слову, еще в августе блогер Богдан Беспалов называл имена трех девушек, которые, по его информации, могли стать участницами нового сезона "Холостяка". Среди них была и Валерия Полянская.

Также блогер упоминал модель Диану Зотову, которая уже участвовала в 14-м сезоне шоу, где боролась за сердце актера Тараса Цимбалюка. Еще одной возможной участницей Беспалов называл нотариуса и бывшую жену телеведущего Владимира Остапчука Кристину Горняк.

Впрочем, участие Дианы Зотовой и Кристины Горняк в новом сезоне "Холостяка" пока официально не подтверждено.

Напомним, премьера 15-го сезона "Холостяка" состоится уже 16 октября в 19:00 на телеканале СТБ. Недавно также стало известно, что новый сезон романтического реалити будет доступен на Netflix в Украине.