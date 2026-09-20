Бывшая жена Дмитрия Ступки вышла замуж в Лас-Вегасе: почему все обсуждают фото блогерши

Все поздравляют Полину Логунову с созданием семьи, но есть один нюанс.

Пока Дмитрий Ступка в свои 40 лет хвастается гармонией в профессиональной и личной жизни, его бывшая жена тоже не отстает. Теперь у бизнес-леди не только бизнес в Лос-Анджелесе, но и новая семья: Полина Логунова сообщила в инстаграме, что вышла замуж.

Блогерша опубликовала серию красивых и отполированных до блеска свадебных фото. На одном из них она позирует в откровенном свадебном платье с разрезом в номере 5-звездочного отеля The Cosmopolitan of Las Vegas в Лас-Вегасе. На других – вместе с любимым во время традиционной церемонии бракосочетания в городе развлечений.

Свадьба Полины Логуновой – бывшей жены Дмитрия Ступки

Большинство поклонников засыпали знаменитость поздравлениями и наилучшими пожеланиями в комментариях. Но нашлись и внимательные подписчики, которых озадачил один нюанс на фото. Дело в том, что серия фото помечена как "AI content". Поэтому вполне вероятно, что свадебный фотосет – часть рекламного сотрудничества с брендом BABYBOO, который Полина отметила на одном из снимков.



Свадьба Полины Логуновой может быть рекламной интеграцией / Скриншот с фото polinalogunova

Интересно и то, что сразу после развода со Ступкой Логунова объявила о помолвке с американцем. Впрочем, мужчина на свадебных фотографиях и жених, которого блогерша больше не показывает в соцсетях, – не один и тот же человек.

Ранее мы рассказывали, где сейчас находится Дмитрий Ступка и как складывается его личная жизнь после развода с Полиной Логуновой.