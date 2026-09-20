Поки Дмитро Ступка у свої 40 років хвалиться гармонією в професійному та особистому житті, його колишня дружина теж не пасе задніх. Тепер у бізнесвумен не лише бізнес в Лос-Анджелесі, а й нова сім'я: Поліна Логунова повідомила в інстаграм, що вийшла заміж.

Блогерка опублікувала серію красивих і відполірованих до блиску весільних фото. На одному з них вона позує у відвертій весільній сукні з розрізом в номері 5-зіркового готелю The Cosmopolitan of Las Vegas у Лас-Вегасі. На інших – разом з коханим під час традиційної церемонії одруження в місті розваг.

Весілля Поліни Логунової – ексдружини Дмитра Ступки

Більшість шанувальників засипали знаменитість привітаннями і найкращими побажаннями в коментарях. Та знайшлись і пильні фоловери, яких спантеличив у фото один нюанс. Річ у тім, що серія фото маркована як "AI content". Тож імовірно, що весільний фотосет – частина рекламної колаборації з брендом BABYBOO, який на одному зі знімків позначила Поліна.



Весілля Поліни Логунової може бути рекламною інтеграцією / Скриншот з фото polinalogunova

Цікаво й те, що одразу після розлучення зі Ступкою Логунова оголосила про заручини з американцем. Втім, чоловік на весільних світлинах і наречений, якого блогерка більше не показує в соцмережах, — не одна й та сама людина.

Раніше ми розповідали, де зараз Дмитро Ступка і як розвивається його особисте життя після розлучення з Поліною Логуновою.