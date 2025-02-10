Потап дал интервью российскому журналисту и пропагандисту Дудю

После начала полномасштабного вторжения Алексей Потапенко уже не раз попадал в громкие скандалы из-за своей позиции. В то же время теперь он сильно удивил своих поклонников.

Потап дал интервью российскому журналисту и пропагандисту Юрию Дудю, пишет Show 24. Видео вышло на ютуб-канале россиянина и, что интересно, длится более 3 часов. Не пропустите Важный шаг, – Ziferblat публично обратился к Тине Кароль и другим участникам Нацотбора-2025 Так, это первое большое интервью артиста после начала большой войны России с Украиной. Потап осознает, что не все украинцы одобрят его общение с российским журналистом, но считает это возможностью донести свою позицию.