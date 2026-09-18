"Можно сдавать паспорт": Потап сравнил патриотизм с кэшбэком и устроил скандал со Скрипкой

Потап не смог промолчать после резких слов Олега Скрипки. Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" заявил, что украинцы за рубежом "менее украинцы", и предположил, что Потап с Настей Каменских сознательно работают именно на эту "советскую" русскоязычную аудиторию. Алексей Потапенко отреагировал на упреки коллеги с сарказмом и предложил создать специальное приложение для измерения патриотизма.

Конфликт разгорелся после того, как Олег Скрыпка в одном из интервью заявил, что часть украинских беженцев за рубежом интегрируется в русскоязычную среду и становится "менее украинцами", чем те, кто остался дома. Музыкант также упомянул Потапа и Настю Каменских, подчеркнув, что скандальная супружеская пара сознательно выбрала эту аудиторию, поскольку она для них коммерчески выгоднее, назвав эту среду "теплой ванной Советского Союза".

Ответ Потапа не заставил себя ждать. На своей странице в инстаграме рэпер опубликовал видео, в котором саркастически предложил создать приложение "украинометр". В ролике он на русском языке высмеял идею измерения патриотизма в процентах.

Предлагаю Олега Юрьевича не останавливать. Давайте сделаем "украинометр", такое приложение. Выезжаешь за границу – минус 20 % от украинскости, покупаешь борщ в Варшаве – плюс 5 % кэшбэка. И какая-нибудь женщина, которая вывезла своих детей подальше от войны, посмотрит на это приложение и поймет, что она недоукраинка. И не дай Бог, ей в Тбилиси или Риге ответят по-русски, когда она будет покупать кофе, – можно сдавать паспорт,

– заявил рэпер.

Потап / фото из инстаграма

Продюсер не упустил возможности откровенно манипулировать этой болезненной темой. Он резко заявил, что из-за таких "измерений патриотизма" женщины, спасавшие своих детей от ужасов войны, будут чувствовать себя "недоукраинками". Потап фактически пригрозил: если продолжать так безжалостно и придирчиво оценивать беженцев, они просто останутся жить в Европе или Америке, где их будут считать полноценными людьми, а Украину ждет демографический коллапс.

Интересно, что всю эту пламенную речь скандальный рэпер произнес на русском языке. Лишь в конце видео он попытался "отмыться" и перешел на украинский, чтобы пафосно процитировать строчки из собственной песни о единстве.

Послушайте классика, он писал: "Украинцы за границей, украинцы в Украине, между нами преграды, но все мы желто-синие",

– с гордостью процитировал рэпер.

А тем временем народные депутаты в Верховной Раде не поддержали обращение к президенту Владимиру Зеленскому о лишении певца Потапа звания заслуженного артиста Украины.

