Конфлікт спалахнув після того, як Олег Скрипка в одному з інтерв'ю заявив, що частина українських біженців за кордоном інтегрується в російськомовне середовище і стає "менше українцями", ніж ті, хто залишився вдома. Музикант також згадав Потапа і Настю Каменських, наголосивши, що скандальне подружжя свідомо обрало цю аудиторію, бо вона для них комерційно вигідніша, назвавши це середовище "теплою ванною Радянського Союзу".

Відповідь Потапа не забарилася. На своїй сторінці в Instagram репер опублікував відео, де саркастично запропонував створити додаток "українометр". У ролику він російською мовою висміяв ідею вимірювання патріотизму у відсотках.

Пропоную Олега Юрійовича не зупиняти. Давайте зробимо "українометр", такий застосунок. Виїжджаєш за кордон – мінус 20% від українськості, купуєш борщ у Варшаві – плюс 5% кешбек. І якась жінка, яка вивезла своїх дітей подалі від війни, подивиться на цей додаток і зрозуміє, що вона недоукраїнка. І не дай Боже, їй в Тбілісі чи Ризі дадуть відповідь російською, коли вона купуватиме каву, – можна здавати паспорт,

– заявив репер.

Потап / фото з інстаграму

Продюсер не впустив можливості відверто зманіпулювати на цій болючій темі. Він різко заявив, що через такі "вимірювання патріотизму" жінки, які рятували своїх дітей від жахів війни, почуватимуться "недоукраїнками". Потап фактично пригрозив: якщо продовжувати так безжально та прискіпливо оцінювати біженців, вони просто залишаться жити в Європі чи Америці, де їх вважатимуть повноцінними людьми, а на Україну чекатиме демографічний колапс.

Цікаво, що усю цю палку промову скандальний репер видав російською мовою. Лише наприкінці відео він спробував "відбілитися" та перейшов на українську, аби пафосно процитувати рядки з власної пісні про єдність.

Послухайте класика, він писав: "Українці за кордоном, українці в Україні, поміж нами перепони, але всі ми жовто-сині",

– з гордістю процитував репер.

А тим часом народні депутати у Верховній Раді не підтримали звернення до президента Володимира Зеленського щодо позбавлення співака Потапа звання заслуженого артиста України.

