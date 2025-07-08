Потап унизил Ефросинину и Фреймут в новом видео: рэпера раскритиковали в сети

Потап, который сменил сценическое имя на Slavic Balagan, выпустил новое видео, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта. В прошлый раз он использовал лица Тины Кароль и Светланы Лободы, а в этот – Ольги Фреймут и Маши Ефросининой.

Соответствующий ролик рэпер опубликовал в инстаграме и добавил к нему свою песню ASEMPIK, передает Show 24. В комментариях люди раскритиковали Потапа за его странное "творчество".

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В начале видео, созданном с помощью искусственного интеллекта, показана грязная Ольга Фреймут в белых перчатках (именно в них она проверяла украинские заведения в программе "Ревизор"). Телеведущая пьет что-то похожее не кофе. Впоследствии появляются и сам Потап – он едет за рулем мусоровоза и засыпает отходами Машу Ефросинину.

Славик в движении. Что он найдет... зависит от тебя,

– говорится в описании к видео.

Пока ни Фреймут, ни Ефросинина не отреагировали на провокационное видео Потапа. Однако люди в комментариях критикуют рэпера и пишут, что таким образом он унизил звезд и пытается пропиариться.

"Какой сюр. Потап, у тебя все с "крышей" хорошо?"

"Я очень любила Потапа как исполнителя, но это перебор уже".

"Это он такие видео делает, чтобы потом звезды писали посты с недовольством и делали ему пиар. Пусть просто игнорируют. Потапу действительно место на свалке шоубизнеса".

"Что с тем Потапом делается?! Не знаю, что он хочет этим показать, или унизить своих коллег. Но это уже слишком!"

"Потап, у тебя таблетки закончились?"

"Видимо, это единственный метод набрать Потапу популярность. К сожалению, он себя зарыл".

Потап не впервые использует лица звезд в своих видео

Напомним, что несколько дней назад Потап использовал лица Тины Кароль и Светланы Лободы в видео, что также сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. Певиц изобразили в образах животных.

"Когда у артиста заканчиваются идеи, он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла – вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию. Это не диалог с культурой. Это имитация энергии из середины абсолютного вакуума. Дешевое бродяжничество в тенях тех, кем ты никогда не стал", – отреагировала Тина Кароль.