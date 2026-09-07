"Шутки уровня 2010 года": Потап раскритиковал внешность Славы Демина, а ведущий ответил

Скандальный украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) вновь оказался в центре внимания. Артист предложил своей коллеге и супруге Насте Каменских завести новую рубрику для публичного обсуждения и высмеивания украинских звезд, а заодно оскорбил ведущего Славу Демина.

Соответствующее видео Потап опубликовал в социальной сети TikTok, общаясь на русском языке. В кадре рэпер пожаловался, что за последние три с половиной года они с Настей якобы никого из коллег публично не трогали, зато сами часто становились объектами критики и шуток со стороны украинского шоу-бизнеса.

Наши коллеги, которых мы считаем коллегами, ни разу не обсуждали нас, ни разу не высмеивали... Но незнакомые люди из какого-то шоу-бизнеса, например, украинского, позволяли себе какие-то острые замечания в наш адрес, шутки,

– заявил он в видео.

После этого Потап предложил "изменить правила игры" и начать публично обсуждать других украинских артистов. Однако Настя Каменских сразу отвергла эту идею, назвав подобный формат "ужасно скучным".

Несмотря на отказ супруги, рэпер решил привести конкретный пример и вспомнил ведущего и интервьюера Славу Демина, нелестно охарактеризовав его. Более того, шоумен позволил себе неуместные комментарии относительно внешности коллеги, заявив, что у Демина якобы даже "форма головы неинтересна".

Реакция Славы Демина не заставила себя ждать. Ведущий резко ответил на выпад в свой адрес через сторис в инстаграме, высмеяв уровень юмора рэпера.

Х***ня с лысиной и формой головы. По-моему, шутки уровня 2010 года, где, наверное, Алексей ментально и остался,

– написал Демин.

Кроме того, ведущий добавил, что не видит смысла в подобных публичных перепалках за спиной, напомнив, что они хорошо знакомы. Демин призвал Потапа и Настю обращаться напрямую, ведь его личный номер телефона не менялся уже более десяти лет.

Слава Демин о Потапе и Насте / скриншот из инстаграма

Потап в последнее время спровоцировал вокруг себя столько скандалов, что Андрей Хливнюк готов отказаться от звания "Заслуженного артиста" из-за высказываний певца.

