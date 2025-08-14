Рэпер и продюсер Потап впервые за долгое время показался вместе с бывшей женой Ириной Горовой. Компанию им составил их 16-летний сын Андрей.

Вместе они отправились за границу. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Потапа.

К теме Надеюсь, она это потянет, – Евгений Кошевой рассказал об учебе старшей дочери она это потянет Евгений Кошевой рассказал об обучении старшей дочери

Так, продюсер опубликовал селфи с Андреем и Ириной в самолете.

Новая глава в жизни для Андрея. Важно разделить важные моменты как родители,

– написал Потапенко.

После этого он поделился селфи с 16-летним сыном уже в Великобритании. Известно, что Андрей будет учиться там два года в школе, которую выбрала мама, а потом планирует поступление в университет.



Потап с сыном в Великобритании / Скриншот из инстаграм-сторис

Артист признался, что это дорого, но он берет на себя расходы на образование.

По словам Потапа, Андрей увлекается спортом и гуманитарными дисциплинами, играет в баскетбол и владеет несколькими языками. Кем станет в будущем – сын еще не знает, однако решит сам, ведь отец не хочет на него давить.