14 серпня, 21:46
Новий розділ у житті, – Потап несподівано показався з сином і колишньою дружиною

Софія Хомишин
Основні тези
  • Потап показався з колишньою дружиною Іриною Горовою та 16-річним сином Андрієм, відправившись за кордон.
  • Відомо, що хлопець навчатиметься у Великій Британії.

Репер і продюсер Потап вперше за тривалий час показався на публіці разом із колишньою дружиною Іриною Горовою. Компанію їм склав їхній 16-річний син Андрій.

Разом вони відправились за кордон. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Потапа. 

Так, продюсер опублікував селфі з Андрієм та Іриною в літаку. 

Новий розділ у житті для Андрія. Важливо розділити важливі моменти як батьки,
– написав Потапенко.

Після цього він поділився селфі з 16-річним сином уже у Великій Британії. Відомо, що Андрій навчатиметься там два роки у школі, яку обрала мама, а потім планує вступ до університету.


Потап з сином у Великій Британії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Артист зізнався, що це дорого, але він бере на себе витрати на освіту.

За словами Потапа, Андрій захоплюється спортом і гуманітарними дисциплінами, грає у баскетбол і володіє кількома мовами. Ким стане в майбутньому – син ще не знає, проте вирішить сам, адже батько не хоче на нього тиснути.