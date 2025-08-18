На фоне слухов о тайном ребенке: Потап рассекретил, имеет ли сына от Насти Каменских
- Потап опроверг слухи о наличии общего ребенка с Настей Каменских, заявив, что это неправда.
- У Потапа уже есть сын Андрей от предыдущего брака, который недавно приехал в Великобританию для обучения.
На днях в сети появились слухи, якобы у Потапа и Насти Каменских есть общий ребенок. В СМИ отмечали, что это у супругов родился сын.
Сплетничали, что живет он в Испании. Эти слухи уже прокомментировал Алексей Потапенко. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал United Action TV.
Так, продюсер дал новое интервью для первого украинского телевидения в Великобритании, как отмечает сам United Action TV, где ответил на вопросы ведущей Юлии Фицайло. Потап опроверг слухи о том, что у них с Каменских есть общий сын.
Неправда, у нас нет с Настей ребенка,
– подчеркнул рэпер.
Интервью с Потапом: смотрите видео онлайн
В то же время накануне Потап заинтриговал заявлением о детях с NK, тогда он заявил, что пара сейчас активно над этим работает.
Напомним, что у продюсера уже есть ребенок. В браке с Ириной Горовой у него родился сын. Парня зовут Андрей. 16-летний юноша недавно приехал в Великобританию, где, как известно, будет учиться в boarding school (школе-пансионе), а впоследствии будет поступать в университет.