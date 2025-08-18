На днях в сети появились слухи, якобы у Потапа и Насти Каменских есть общий ребенок. В СМИ отмечали, что это у супругов родился сын.

Сплетничали, что живет он в Испании. Эти слухи уже прокомментировал Алексей Потапенко. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал United Action TV.

Так, продюсер дал новое интервью для первого украинского телевидения в Великобритании, как отмечает сам United Action TV, где ответил на вопросы ведущей Юлии Фицайло. Потап опроверг слухи о том, что у них с Каменских есть общий сын.

Неправда, у нас нет с Настей ребенка,

– подчеркнул рэпер.

Интервью с Потапом: смотрите видео онлайн

В то же время накануне Потап заинтриговал заявлением о детях с NK, тогда он заявил, что пара сейчас активно над этим работает.

Напомним, что у продюсера уже есть ребенок. В браке с Ириной Горовой у него родился сын. Парня зовут Андрей. 16-летний юноша недавно приехал в Великобританию, где, как известно, будет учиться в boarding school (школе-пансионе), а впоследствии будет поступать в университет.