На тлі чуток про таємну дитину: Потап розсекретив, чи має сина від Насті Каменських
- Потап спростував чутки про наявність спільної дитини з Настею Каменських, заявивши, що це неправда.
- У Потапа вже є син Андрій від попереднього шлюбу, який нещодавно приїхав до Великої Британії для навчання.
Днями в мережі з'явилися чутки, нібито в Потапа і Насті Каменських є спільна дитина. В ЗМІ зазначали, що це в подружжя артистів народився син.
Пліткували, що живе він в Іспанії. Ці чутки вже прокоментував Олексій Потапенко. Повідомляє Show 24 з посилання на ютуб-канал United Action TV.
Так, продюсер дав нове інтерв'ю для першого українського телебачення у Великій Британії, як зазначає сам United Action TV, де відповів на запитання ведучої Юлії Фицайло. Потап спростував чутки про те, що в них з Каменських є спільний син.
Неправда, у нас немає з Настею дитини,
– наголосив репер.
Інтерв'ю з Потапом: дивіться відео онлайн
Водночас напередодні Потап заінтригував заявою про дітей з NK, тоді він заявив, що пара зараз активно над цим працює.
Нагадаємо, що у продюсера вже є дитина. У шлюбі з Іриною Горовою в нього народився син. Хлопця звуть Андрій. 16-річний юнак нещодавно приїхав у Велику Британію, де, як відомо, буде навчатися у boarding school (школі-пансіоні), а згодом вступатиме в університет.