Полномасштабное российское вторжение Потап встретил за границей, однако заявлял, что хотел пойти на фронт, поэтому записался заочно в территориальную оборону. Из-за этого на него посыпалась волна хейта.

Теперь продюсер объяснил, действительно ли он заочно вступил в ТрО. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Вершиленко & Ko.

По словам Потапа, он попросил поставить его в очередь, чтобы после возвращения в Украину сразу оформиться в ряды ТрО, не тратя время в длинных очередях.

Это искаженная фраза (заочно вступил в тероборону – 24 Канал), ведь тогда, когда я звонил и просил меня записать, были невероятные очереди. Я попросил поставить меня в эту очередь, чтобы, когда приеду в Украину, меня без очереди записали в тероборону. Меня просто перекрутили и сделали козлом отпущения, как это любят и традиционно делают в нашей любимой, цветущей стране,

– возмутился Потап.

Интервью с Потапом: смотрите видео онлайн

Что на самом деле Потап тогда сказал в интервью?

Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В тероборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в тероборону". Так я записался в тероборону заочно и решил, что буду дальше делать то, что умею. Доносить все об Украине,

– заявил в 2022 году артист.

Впоследствии Потап даже показал написанное им заявление на вступление в территориальную оборону.



Потап показал заявление о вступлении в ТрО / Скриншот из инстаграм-сторис

В интервью российскому пропагандисту Юрию Дудю артист упомянул, что он присоединился к некоторым задачам: "Мы ни в чем серьезном не участвовали, но успели попатрулировать, поездить с пацанами, подержать в руках оружие... Я патрулировал улицы, встречался с друзьями. Мы вообще не считали время, проведенное там. Ездили, забирали обмундирование, машины".

Сегодня же большую часть времени Потап проводит за границей. Он объясняет это работой, ведь все его проекты сейчас за пределами Украины. При этом разрешение на выезд, который имеет Потапенко, предусматривает обязательное возвращение в определенные сроки.