В новом интервью Алексей рассказал, сколько раз приезжал на Родину с 24 февраля 2022 года. Кроме того, объяснил, почему не остается сейчас в Украине. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Вершиленко & Ko.

Так, по словам продюсера, за три года он был в Украине более 14 раз. Потап объяснил, что сейчас реже приезжает, потому что добираться сложно и физически, и из-за бюрократии.

Я всегда путешествовал, всегда зарабатывал деньги за пределами Украины.. Я давно работаю за границей, у меня уже система интересов и бизнесов развита в Америке, и в Европе, и в Арабских Эмиратах. Для меня режим не изменился. Я просто меньше бываю в Украине,

– объяснил Алексей.

Интервью с Потапом: смотрите видео онлайн

Как Потап выезжает из Украины?

Артист ранее отмечал, что выезды возможны только после получения специального разрешения. В его случае поездки полностью согласованы с государственными инстанциями. В то же время каждый раз Алексею нужно возвращаться в четко определенные даты.