У новому інтерв'ю Олексій розповів, скільки разів приїжджав на Батьківщину з 24 лютого 2022 року. Крім того, пояснив, чому не залишається зараз в Україні. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Вершиленко & Ko.

Не пропустіть Настя Каменських вперше прокоментувала розірвання співпраці з брендом "Золотий Вік"

Так, за словами продюсера, за три роки він був в Україні понад 14 разів. Потап пояснив, що зараз рідше приїжджає, бо добиратися складно і фізично, і через бюрократію.

Я завжди подорожував, завжди заробляв гроші поза межами України… Я давно працюю за кордоном, у мене вже система інтересів та бізнесів розвинена в Америці, і в Європі, і в Арабських Еміратах. Для мене режим не змінився. Я просто менше буваю в Україні,

– пояснив продюсер.

Інтерв'ю з Потапом: дивіться відео онлайн

Як Потап виїжджає з України?

Артист раніше зазначав, що виїзди можливі лише після отримання спеціального дозволу. У його випадку поїздки повністю узгоджені з державними інстанціями. Водночас кожного разу Олексію потрібно повертатися у чітко визначені дати.