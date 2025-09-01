Повідомляє Show 24 з посиланням на офіційний сайт Насті Каменських.

Так, у команді Каменських зазначили, що співачка вдячна ювелірному бренду за співпрацю, але планує рухатися далі власним шляхом.

Бренд "Золотий Вік" – сильна, відповідальна, професійна українська компанія, один із лідерів ринку. Рішенням компанії співачка повністю підтримує та щиро вдячна за співпрацю з брендом, яка була для неї наповнена щирістю й змістом. Питання співпраці вирішені. Настав час йти до нових проєктів,

– зазначили представники Анастасії.

Зокрема, стало відомо, що зараз артистка працює над новим іспаномовним альбомом у США.

У пресслужбі NK також нагадали, що від початку повномасштабної війни вона допомагає Україні: відвідує поранених у госпіталях, організовує гуманітарну допомогу, а також привертає увагу світу до теми війни.

Зокрема, вона реалізувала знаковий антивоєнний виступ разом із всесвітньо відомим гуртом Black Eyed Peas на сцені Latin American Music Awards, під час якого виголосила масштабну промову на підтримку України. Також важливою і є регулярна участь у міжнародних заходах, організованих у партнерстві з ООН, а також численні інтерв'ю у провідних англомовних та іспаномовних текстах, спрямованих на підтримку України та донесення правди про війну,

– написали в коментарі Каменських.



У команді Насті Каменських вперше прокоментували припинення співпраці з ювелірним брендом "Золотий Вік" / Скриншот з сайту NK

Чому "Золотий Вік" припинив співпрацю з Настею Каменських?

У серпні NK дала концерти в Чикаго, Маямі та Нью-Йорку. Після цього в мережі з'явилися відео, де вона виконує пісні російською – "Красное вино", "Это моя ночь" та "Попа как у Ким". До того ж артистка зі сцени сказала: "Не важливо, якою мовою ти говориш. Є одна мова, яку розуміють усі – це любов". Ця фраза викликала критику серед українців.

У результаті компанія "Золотий Вік" заявила, що достроково припиняє співпрацю зі співачкою, з якою працювала з 2021 року.

Цікаво, що у 2022 році Настя Каменських у своїх інтерв'ю обіцяла більше не співати російськомовні треки. Але через два роки змінила свою позицію: вона заявляла, що готова виконувати такі пісні для тих, "хто підтримує Україну, але не розуміє української" і не бачить в цьому нічого кримінального.