2 сентября, 17:49
3

Более 20 тысяч долларов: Потап ошеломил суммой гонорара за свое 45-минутное выступление

Мария Примыч
В этом году рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) сменил сценическое имя на Slavic Balagan. Он рассекретил свой гонорар, а также рассказал, сколько якобы стоит выступление Артема Пивоварова.

Подробностями Потап поделился в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Вершиленко & Ko".

Потап рассказал, что его 45-минутное выступление стоит 25 тысяч долларов. Говорит, что заказывает "куча людей".

Артем Пивоваров заряжает 60 тысяч долларов за свое выступление, а я только 25, 
– добавил он.

Продюсер поделился, что его самый большой гонорар составлял более 100 тысяч долларов.

У нас (с Настей Каменских – Show 24) было 9 концертов на Новый год. Где-то под 300 тысяч долларов мы забрали. Это мне, Насте и компании, которая с нами работала, 
– рассказал Потап.

Что известно о новом проекте Потапа?

  • Напомним, 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп стал 47-м президентом США, Потап выпустил песню Trumpumpum под новым сценическим именем Slavic Balagan.

  • Для создания клипа рэпер использовал искусственный интеллект. Так, в видео "появились" лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Франции Эмануэль Макрон, король Великобритании Чарльз III и другие.

  • "Можете ли вы представить себе ночь, когда мировые лидеры отрываются и празднуют инаугурацию Трампа так, будто это самый горячий славянский фестиваль? Добро пожаловать на Trumpumpum от Slavic Balagan, где Эммануэль Макрон, принц Уильям, Олаф Шольц и многие другие на этот раз сменят свои серьезные шляпы на праздничные короны", – говорится в описании к клипу.

  • Среди других песен Slavic Balagan: Play, ASEMPIK и Opa.