В этом году рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) сменил сценическое имя на Slavic Balagan. Он рассекретил свой гонорар, а также рассказал, сколько якобы стоит выступление Артема Пивоварова.

Подробностями Потап поделился в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Вершиленко & Ko".

Потап рассказал, что его 45-минутное выступление стоит 25 тысяч долларов. Говорит, что заказывает "куча людей".

Артем Пивоваров заряжает 60 тысяч долларов за свое выступление, а я только 25,

– добавил он.

Продюсер поделился, что его самый большой гонорар составлял более 100 тысяч долларов.

У нас (с Настей Каменских – Show 24) было 9 концертов на Новый год. Где-то под 300 тысяч долларов мы забрали. Это мне, Насте и компании, которая с нами работала,

– рассказал Потап.

