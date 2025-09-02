А вот лучшая украинская певица, по мнению Потапа, Надя Дорофеева. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Вершиленко & Ko".
Читайте также На фоне слухов о тайном ребенке: Потап рассекретил, имеет ли сына от Насти Каменских
Это правда. Я знаю цифры. Это объективно. Это цифры говорят,
– подчеркнул артист.
Потап добавил, что также сильный лейбл ENKO, основателями его являются рэперка alyona alyona и продюсер Иван Клименко.
Но Горовая выстраивает настоящую систему, она – настоящий продюсер. У нее очень большой социальный капитал. Она лучшая сейчас на этом рынке. У нее самый лучший проект – Надя Дорофеева, с которой я работал. Я очень горжусь ею, что она, девушка из Крыма, стала лучшей певицей в Украине,
– сказал он.
Интервью с Потапом: смотрите видео онлайн
Что известно о сотрудничестве Потапа с Горовой и Дорофеевой?
Напомним, что когда-то Потап и Ирина Горовая вместе создали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Они работали с группами "Потап и Настя", "Время и Стекло", Moзgi, с певицей Мишель Андраде.
В 2022 году компанию закрыли. Уже в следующем году Ирина Горовая создала новый лейбл Pomitni, а его первым артистом-партнером стала Надя Дорофеева.