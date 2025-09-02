А вот лучшая украинская певица, по мнению Потапа, Надя Дорофеева. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Вершиленко & Ko".

Это правда. Я знаю цифры. Это объективно. Это цифры говорят,

– подчеркнул артист.

Потап добавил, что также сильный лейбл ENKO, основателями его являются рэперка alyona alyona и продюсер Иван Клименко.

Но Горовая выстраивает настоящую систему, она – настоящий продюсер. У нее очень большой социальный капитал. Она лучшая сейчас на этом рынке. У нее самый лучший проект – Надя Дорофеева, с которой я работал. Я очень горжусь ею, что она, девушка из Крыма, стала лучшей певицей в Украине,

– сказал он.

Интервью с Потапом: смотрите видео онлайн

Что известно о сотрудничестве Потапа с Горовой и Дорофеевой?