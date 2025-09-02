А от найкраща українська співачка, на думку Потапа, Надя Дорофєєва. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Вершиленко & Ko".
Це правда. Я знаю цифри. Це об'єктивно. Це цифри говорять,
– підкреслив артист.
Потап додав, що також сильний лейбл ENKO, засновниками його є реперка alyona alyona і продюсер Іван Клименко.
Але Горова вибудовує справжню систему, вона – справжній продюсер. У неї дуже великий соціальний капітал. Вона найкраща зараз на цьому ринку. У неї найкращий проєкт – Надя Дорофєєва, з якою я працював. Я дуже пишаюся нею, що вона, дівчина з Криму, стала найкращою співачкою в Україні,
– сказав він.
Інтерв'ю з Потапом: дивіться відео онлайн
Що відомо про співпрацю Потапа з Горовою і Дорофєєвою?
Нагадаємо, що колись Потап і Ірина Горова разом створили продюсерський центр MOZGI Entertainment. Вони працювали з гуртами "Потап и Настя", "Время и Стекло", Moзgi, зі співачкою Мішель Андраде.
У 2022 році компанію закрили. Уже наступного року Ірина Горова створила новий лейбл Pomitni, а його першим артистом-партнером стала Надя Дорофєєва.