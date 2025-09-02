Подробностями Потап поделился в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Вершиленко & Ko".
Потап рассказал, что его 45-минутное выступление стоит 25 тысяч долларов. Говорит, что заказывает "куча людей".
Артем Пивоваров заряжает 60 тысяч долларов за свое выступление, а я только 25,
– добавил он.
Продюсер поделился, что его самый большой гонорар составлял более 100 тысяч долларов.
У нас (с Настей Каменских – Show 24) было 9 концертов на Новый год. Где-то под 300 тысяч долларов мы забрали. Это мне, Насте и компании, которая с нами работала,
– рассказал Потап.
Интервью с Потапом: смотрите видео онлайн
Что известно о новом проекте Потапа?
Напомним, 20 января 2025 года, когда Дональд Трамп стал 47-м президентом США, Потап выпустил песню Trumpumpum под новым сценическим именем Slavic Balagan.
Для создания клипа рэпер использовал искусственный интеллект. Так, в видео "появились" лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Франции Эмануэль Макрон, король Великобритании Чарльз III и другие.
"Можете ли вы представить себе ночь, когда мировые лидеры отрываются и празднуют инаугурацию Трампа так, будто это самый горячий славянский фестиваль? Добро пожаловать на Trumpumpum от Slavic Balagan, где Эммануэль Макрон, принц Уильям, Олаф Шольц и многие другие на этот раз сменят свои серьезные шляпы на праздничные короны", – говорится в описании к клипу.
Среди других песен Slavic Balagan: Play, ASEMPIK и Opa.