Подробицями Потап поділився у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Вершиленко & Ko".

Потап розповів, що його 45-хвилинний виступ коштує 25 тисяч доларів. Каже, що замовляє "купа людей".

Артем Пивоваров заряджає 60 тисяч доларів за свій виступ, а я тільки 25,

– додав він.

Продюсер поділився, що його найбільший гонорар складав понад 100 тисяч доларів.

У нас (з Настею Каменських – Show 24) було 9 концертів на Новий рік. Десь під 300 тисяч доларів ми забрали. Це мені, Насті й компанії, яка з нами працювала,

– розповів Потап.

