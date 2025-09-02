Подробицями Потап поділився у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Вершиленко & Ko".
Теж цікаво Потап назвав найкращу українську співачку: "Я дуже пишаюся нею"
Потап розповів, що його 45-хвилинний виступ коштує 25 тисяч доларів. Каже, що замовляє "купа людей".
Артем Пивоваров заряджає 60 тисяч доларів за свій виступ, а я тільки 25,
– додав він.
Продюсер поділився, що його найбільший гонорар складав понад 100 тисяч доларів.
У нас (з Настею Каменських – Show 24) було 9 концертів на Новий рік. Десь під 300 тисяч доларів ми забрали. Це мені, Насті й компанії, яка з нами працювала,
– розповів Потап.
Інтерв'ю з Потапом: дивіться відео онлайн
Що відомо про новий проєкт Потапа?
Нагадаємо, 20 січня 2025 року, коли Дональд Трамп став 47-м президентом США, Потап випустив пісню Trumpumpum під новим сценічним ім'ям Slavic Balagan.
Для створення кліпу репер використав штучний інтелект. Так, у відео "з'явилися" лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, президент Франції Емануель Макрон, король Великої Британії Чарльз III та інші.
"Чи можете ви уявити собі ніч, коли світові лідери відриваються і святкують інавгурацію Трампа так, ніби це найгарячіший слов'янський фестиваль? Ласкаво просимо на Trumpumpum від Slavic Balagan, де Еммануель Макрон, принц Вільям, Олаф Шольц та багато інших цього разу змінять свої серйозні капелюхи на святкові корони", – йдеться в описі до кліпу.
Серед інших пісень Slavic Balagan: Play, ASEMPIK і Opa.