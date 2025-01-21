Артист, який уже тривалий час відсиджується за кордоном, змінив сценічне ім'я Потап на Славік Балаган. А першу пісню з нового проєкту присвятив Дональду Трампу, пише 24 Канал з посиланням на ютуб Slavic Balagan.

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Трек отримав назву Trumpumpum, а у кліпі виконавець влаштував справжнє шоу зі світовими політичними лідерами, використавши штучний інтелект. У відео "засвітились" такі персони: Кім Чен Ин, бізнесмен Ілон Маск, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, король Англії Чарльза ІІІ та багато інших. Якщо уважно придивитись до відео, то можна помітити, що обличчя політиків і бізнесменів подекуди не чіткі, а десь і зовсім не відповідають оригінальному вигляду людей.

Slaviс Balagan feat. Potap – Trumpumpum: дивіться відео онлайн

Відеокліп – це гучна вечірка, як пояснив сам виконавець в описі під відео. Він мав на меті показати, як "відриваються" політики на вечірці, де немає правил, однак після закінчення такого видовища Дональд Трамп виходить до американців, ніби нічого не відбувалось декілька годин назад.

Чи можете ви уявити собі ніч, коли світові лідери відриваються і святкують інавгурацію Трампа так, ніби це найгарячіший слов'янський фестиваль? Ласкаво просимо на Trumpumpum від Славіка Балагана, де Еммануель Макрон, принц Вільям, Олаф Шольц та багато інших цього разу змінять свої серйозні капелюхи на святкові корони,

– написав під відео Потап.

Нагадаємо, що співак сьогодні працює суто на західну аудиторію й спілкується виключно англійською мовою. Нещодавно він анонсував концерти у Сполучених Штатах Америки. Артист виступить з піснями з репертуарів колективу "Потап і Настя", гуртів "Время и Стекло" та Mozgi. Під час туру продюсер представить новий проєкт SLAVIC BALAGAN.