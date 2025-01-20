Наприкінці 2003 року в українському шоубізнесі з'являється нова зірка, що стало справжньою несподіванкою. Як відомо, з просуванням допоміг Фагот із ТНМК. За певний час на телеканалі М1 вийшов перший трек "Так нельзя" у стилі попрок, який одразу став всенародним хітом. Де зараз і чим займається Дмитро Корс, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Дмитро Корс – зірка 2000-х

Оскільки пісня стала хітом, то і відеокліп на неї не барився з рівнем популярності. У той час його показували на музичному телеканалі майже кожні 3 години, а на радіостанціях також був справжній фурор.

Діма Корс – "Так нельзя": дивіться відео онлайн

За певний час вийшов перший альбом співака – "Последняя любовь". Однак він не приніс йому бажаного успіху, як згаданий трек. Одного разу Ірена Карпа – українська співачка, письменниця та телеведуча, написала для артиста наступний хіт – "Чекатиму". Виконання українською мовою справді зачарувало публіку, а голос Дмитра додав шарму. Наречені неодноразово використовували цю пісню на перших весільних танцях, щоб підкреслити свої почуття.

Діма Корс – "Чекатиму": дивіться відео онлайн

Другий альбом "Не дарма" став для співака останнім. Успіху не було, тому Корс вирішив зайнятись продюсуванням альтернативної музики, однак і з цим не склалось. У 2006 році відіграв останній концерт у київському клубі та попрощався з шоубізнесом назавжди.

Де зараз Дмитро Корс

Як склалось особисте життя колишнього артиста – невідомо. Однак про його діяльність певна інформація таки є. Декілька років тому зірка 2000-х прийшов на інтерв'ю до маркетолога Андрія Федорова. Виявилось, що Дмитро Корс – це бізнесмен Дмитро Сергеєв, один із засновників найбільшого файлообмінника у світі DepositFiles і фотостоку DepositPhotos. Під час розмови бізнесмен розповів, що у 2000-х займався музикою й підтвердив, що Дмитро Корс – це він.