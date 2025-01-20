В конце 2003 года в украинском шоубизнесе появляется новая звезда, что стало настоящей неожиданностью. Как известно, с продвижением помог Фагот из ТНМК. Через некоторое время на телеканале М1 вышел первый трек "Так нельзя" в стиле попрок, который сразу стал всенародным хитом. Где сейчас и чем занимается Дмитрий Корс, узнавайте в материале Show 24.

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Дмитрий Корс – звезда 2000-х

Поскольку песня стала хитом, то и видеоклип на нее не медлил с уровнем популярности. В то время его показывали на музыкальном телеканале почти каждые 3 часа, а на радиостанциях также был настоящий фурор.

Дима Корс – "Так нельзя": смотрите видео онлайн

Через некоторое время вышел первый альбом певца – "Последняя любовь". Однако он не принес ему желаемого успеха, как упомянутый трек. Однажды Ирэна Карпа – украинская певица, писательница и телеведущая, написала для артиста следующий хит – "Чекатиму". Исполнение на украинском языке действительно очаровало публику, а голос Дмитрия добавил шарма. Молодожены неоднократно использовали эту песню на первых свадебных танцах, чтобы подчеркнуть свои чувства.

Дима Корс – "Чекатиму": смотрите видео онлайн

Второй альбом "Не зря" стал для певца последним. Успеха не было, поэтому Корс решил заняться продюсированием альтернативной музыки, однако и с этим не сложилось. В 2006 году отыграл последний концерт в киевском клубе и попрощался с шоу-бизнесом навсегда.

Где сейчас Дмитрий Корс

Как сложилась личная жизнь бывшего артиста – неизвестно. Однако о его деятельности определенная информация таки есть. Несколько лет назад звезда 2000-х пришел на интервью к маркетологу Андрею Федорову. Оказалось, что Дмитрий Корс – это бизнесмен Дмитрий Сергеев, один из основателей крупнейшего файлообменника в мире DepositFiles и фотостока DepositPhotos. Во время разговора бизнесмен рассказал, что в 2000-х занимался музыкой и подтвердил, что Дмитрий Корс – это он.