Екатерина родом из Киева. В 5 лет ее отдали на кружок спортивной гимнастики, а потом она пошла на балет. В 16-летнем возрасте Кухар дебютировала в главной партии на всемирно известной японской сцене Bunka Kaikan в Токио. Как складывалась балетная карьера звезды и какие интриги крутятся вокруг ее личной жизни, читайте в материале Show 24.

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После успешного дебюта Екатерина за год экстерном закончила училище с отличием и начала работу в труппе Национальной оперы Украины. К слову, именно в этом учебном заведении она познакомилась со своим будущим мужем.

Екатерина Кухар – Национальная опера Украины: смотрите видео онлайн

Балетная пара Екатерины Кухар и Александра Стоянова образовалась в 2006 году. Впервые они станцевали вместе на сцене Национальной оперы в "Щелкунчике", а затем в "Ромео и Джульетте". Их усилия были признаны известным лондонским критиком Мэгги Фоер, который назвал их самой красивой балетной парой Европы.

В 2014 году Александр основал балетную труппу "Гранд Киев", в состав которой вошла Екатерина. Позже она получила звание заслуженной артистки и народной артистки Украины. А в 2020 году приму-балерину назначили на должность руководительницы Киевского национального института хореографии.

Звезда даже рассказывала, что ей предложили должность министра культуры Украины после отставки Александра Ткаченко в июле 2023 года.

Поклонники проекта "Танцы со звездами" точно помнят Екатерину в роли экстравагантной судьи шоу. Ее "острые" фразы и метафорические высказывания неоднократно заставляли задуматься участников над сказанным. Более того, конкурсанты иногда опасались звездной судьи.

Личная жизнь

В первом браке Екатерина родила девочку, которая, к сожалению, умерла во время родов. Для балерины это был болезненный удар, который она очень долго переживала. Позже Кухар родила от первого мужа сына Тимура.

Кухар и Стоянов провели вместе десять лет, прежде чем поженились в США в 2018 году. Мужчина очень сильно хотел ребенка от женщины, однако она боялась потерять форму.

Мась, ты мне еще долго будешь морочить голову? Ты хитрая женщина, я уже все понял, меня это не устраивает. Если ты в течение года не родишь ребенка, я от тебя уйду,

– вспоминала Екатерина слова Александра.

Балерина не скрывает, что такие слова любимого ее очень обидели. Но уже через неделю мужчина пришел к ней с извинениями и сказал, что все равно будет с ней, даже если она не захочет рожать ребенка.

Позже у пары родилась дочь Анна, а Тимура Александр принял, как родного сына.

В прошлом году в сети ходили слухи, что пара рассталась. А все из-за того, что супруги отписались друг от друга в соцсетях, а Александр назвал Екатерину не женой, а "матерью своих детей".

У меня с матерью моих детей Екатериной Кухар есть большая и тяжелая дискуссия относительно того, могут ли украинские артисты исполнять "Лебединое озеро",

– сообщил Александр.

Позже выяснилось, что у пары разные взгляды на балет. Кухар не поддерживает идею исполнения украинскими артистами "русского" балета.

В августе балерина надела свадебное платье, а аудитория поспешила строить теории чему был посвящен этот образ.

Свадебный образ Екатерины Кухар / Фото из пресс-службы

Оказалось, что балерина снялась в фотосессии Оксаны Подлесной – фотографа, которая сотрудничает с самыми известными брендами, как ELLE, VOGUE, MARIECLARIE, COSMOPOLITAN, VIVA, TIMES.

В начале сентября Кухар опубликовала видео, где показалась вместе со стилистом Александром Левинским. На отдельных кадрах видно, что Екатерина и Александр держатся за руки.

Неутомимая публика в один голос начала заявлять, что у знаменитости закрутился новый роман. Сама же Кухар заметила, что в ролике, который она опубликовала, появилось двое разных мужчин. К тому же она указала, что ни один из тех, о ком пишут СМИ, не является ее избранником.

Читаю я о себе новости: "Екатерина Кухар примерила свадебное платье", "Екатерина Кухар показала нового избранника"... Конечно, все хотят от меня комментарий. Но посмотрите, пожалуйста, на видео – это два разных мужчины. Это, во-первых. А во-вторых, это совсем не тот, о ком пишет пресса,

– отметила балерина.

Несмотря на это, Кухар и Стоянов не опровергают и не подтверждают предположения поклонников о разрыве, но намекают на определенные изменения в личной жизни.

Где сейчас и чем занимается Екатерина Кухар

В начале полномасштабного вторжения балерина вместе с мужем были на гастролях в разных европейских странах, а их дети были в Киеве. Звездные родители решили остаться за границей и придумали как забрать детей к себе, в безопасное место.

Пара вместе с балетом в 2022 году отправилась в гастрольный тур и давала благотворительные концерты, чтобы популяризировать украинскую культуру и собирать деньги на нужды Украины.

Легендарным выступлением стал балет "Лесная песня", который мир еще никогда не видел. Как рассказывал Стоянов, за рубежом организаторы боялись брать эту постановку, потому что для зрителя это нечто новое и неизвестное, поэтому спроса не будет. Однако за год времени инакомыслящих удалось убедить.

Однажды артисты даже попали в мошенническую ловушку в Латинской Америке, из-за чего понесли немалые убытки.

Сегодня транслируют в соцсетях тему войны. Ранее пара заявляла, что взяла себе за цель бороться на информационном фронте. Они не только через балет рассказывают всю правду об ужасах, которые творятся в Украине, но даже выступили на национальном телевидении Латинской Америки, чтобы изменить "их искаженную правду".

Кухар также не отказывается и от развлекательного контента, поэтому время от времени публикует ролики, как танцует с дочерью, или как присоединяется к современным трендам.

Когда-то прима-балерина отмечала, что хочет дождаться того момента, когда все наконец смогут вернуться в родной дом. Недавно балерина сообщила, что удалось закрыть долг за утепление кампуса Киевского государственного профессионального хореографического колледжа. Екатерина поблагодарила всех, кто помогал собирать деньги, а также отметила украинского предпринимателя, который помог с закрытием долга.