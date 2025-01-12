Потап опублікував відео, у якому запросив шанувальників на свої виступи за океаном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм продюсера.

До слова Не поспішає додому: де зараз Потап, який "заочно записався в тероборону"

Потап анонсував концерти у Лос-Анджелесі (8 березня), Нью-Йорку (13 березня), Філадельфії (14 березня) і Маямі (15 березня). Він виступить з піснями з репертуарів колективу "Потап і Настя", гуртів "Время и Стекло" та Mozgi. Ба більше, продюсер представить новий проєкт SLAVIC BALAGAN.

Привіт, США! Як справи? Це твій хлопчик Потап! Ми їдемо до вас з великим туром хітів. Найкращі пісні від "Потапа і Насті", "Время и Стекло", Mozgi та нового проєкту SLAVIC BALAGAN. Не пропустіть це. Це буде весело,

– сказав Потап у ролику.

Схоже, в Україну Потап не збирається та активно будує свою кар'єру за кордоном, поки на Батьківщині триває війна. Зазначимо, що артист виступатиме з піснями колективів, з якими колись співпрацював.

Потап анонсував концерти у США / Скриншот з інстаграму

Що відомо про перебування Потапа за кордоном