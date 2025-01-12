Потап опублікував відео, у якому запросив шанувальників на свої виступи за океаном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм продюсера.
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Потап анонсував концерти у Лос-Анджелесі (8 березня), Нью-Йорку (13 березня), Філадельфії (14 березня) і Маямі (15 березня). Він виступить з піснями з репертуарів колективу "Потап і Настя", гуртів "Время и Стекло" та Mozgi. Ба більше, продюсер представить новий проєкт SLAVIC BALAGAN.
Привіт, США! Як справи? Це твій хлопчик Потап! Ми їдемо до вас з великим туром хітів. Найкращі пісні від "Потапа і Насті", "Время и Стекло", Mozgi та нового проєкту SLAVIC BALAGAN. Не пропустіть це. Це буде весело,
– сказав Потап у ролику.
Схоже, в Україну Потап не збирається та активно будує свою кар'єру за кордоном, поки на Батьківщині триває війна. Зазначимо, що артист виступатиме з піснями колективів, з якими колись співпрацював.
Потап анонсував концерти у США / Скриншот з інстаграму
Що відомо про перебування Потапа за кордоном
- Нагадаємо, що коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Потап разом зі своєю дружиною Настею Каменських перебував за кордоном. Згодом подружжя вирішило залишитися у безпечному місці на деякий час. Таке рішення артистів не сподобалося багатьом українцям.
- Раніше продюсер запевняв, що більш корисний за межами України. Під час великої війни він не раз потрапляв у скандали та викликав обурення в українців своїми вчинками.
- Зокрема, у лютому 2023 року випустив трек "Волонтер", який засудило українське суспільство. Увагу привернули такі рядки: "Танцюй, мала, танцюй, мала, давай, ти дві ночі дома не спала. Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями, волонтерила". Потім репер перепросив за пісню.