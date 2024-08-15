Пік популярності Олексія Потапенка (Потапа) зійшов нанівець після початку повномасштабного вторгнення. Його дивакуваті заяви щодо бажання служити в ТРО викликали лиш глузування, а неоднозначні відео в тіктоці з незрозумілим посиланням лиш посилили несприйняття публіки. Детальніше про те де сьогодні перебуває репер і чим він займається, читайте в матеріалі Show 24.

Не пропустіть Обрала мовчанку: де Софія Ротару, яка виступала в Росії, а зараз не виходить на публіку

Музична кар'єра

Майбутній артист народився у Києві, у сім'ї чемпіонки світу з підводного плавання і співробітника КДБ. З ранніх років Олексію прищеплювали любов до спорту, хоча сам репер розповідав, що дитинство у нього було бідне.

Згодом виконавець здобув дві вищі освіти: вчителя фізкультури та тренера з водного поло і плавання та магістра економічних наук.

У 2000-у році було створено гурт NewZCool до якого майже з самого початку доєднався Потап, а за декілька років учасником став і Олексій Завгородній (Позитив). Крім того, із 2002 по 2006 рік репер був у складі української реп-групи "Вхід у Змінному Взутті".

Обом творчим колективам чималу славу принесла пісня "Штольня", яку написали для однойменного фільму.

Вхід у Змінному Взутті ft. New 'Z' cool – Штольня: дивіться відео онлайн

У 2006 році Олексій Потапенко створює дует з Настею Каменських. Потап виконував ролі репера, продюсера, режисера, автора пісень та музики, сценариста тощо. Перша пісня, яка вийшла у світ, стала знаковою у долях артистів, адже принесла їм доволі швидку славу.

Потап і Настя – Не пара: дивіться відео онлайн

З кожним роком дует розвився та затверджував своє місце на п'єдесталі шоубізнесу. Виконавці отримали визнання не тільки в Україні, а й Росії, де отримали чимало нагород. Загалом цей проєкт проіснував 11 років. За цей час Потап і Настя випустили 6 альбомів, їздили у світові турне та представили 29 музичних відео.

У 2014 році Потапенко запустив власний проєкт "Mozgi". Тоді ж, коли Росія окупувала Крим і розпочала війну на Сході України, Потап виступив на премії "RU.TV" в Росії, де зі спущеними штанами подякував країні-агресорці "від імені всіх українських артистів".

Потап зняв штани на російському телебаченні: дивіться відео онлайн

Новий проєкт артиста приніс чималий успіх. У 2017 році стало відомо, що дует Потап і Настя припиняє своє існування, а виконавці продовжують шлях у сольних кар'єрах.

Згодом "Mozgi" переросли в повноцінний лейбл і навіть продюсували гурт "Время и Стекло", Позитив, Мішель Андраде та інших.

MOZGI – Chica Bamboni: дивіться відео онлайн

Особисте життя

У 1999 році Потап одружився з Іриною Горовою, з якою через певний час заснують продюсерський центр Mozgi Entertainment. У 2008 році в пари народився син Андрій. Репер також прийняв за доньку дитину Горової від попередніх стосунків.

Потап з першою дружиною і сином / Фото з інстаграму Ірини Горової

Подружжя майже ніколи не виносило тему своїх стосунків у публічну площину. У 2014 році шоубіз сколихнула новина, що пара розлучається. Ймовірною причиною розриву називають роман із Настею Каменських. У червні 2023 року ексдружина заявила, що припинила співпрацю з Потапом, а їхній бренд Mozgi Entertainment тепер називається Pomitni. За словами Горової, її з Олексієм пов'язує лише спільний син Андрій.

Хоч Потап і Настя тривалий час співпрацювали в одній команді, вони відверто ненавиділи одне одного. Між парою були постійні сварки, але за декілька років пристрасті втихомирились.

У 2019 році знаменитості вразили новиною про їхнє одруження. Потап випустив ніжну пісню "Константа", у якій зізнавався Насті в коханні, а співачка написала коханому пісню "Обіцяю", яка стала справжнім хітом.

NK | Настя Каменських – Обіцяю: дивіться відео онлайн

Зіркове весілля обговорювали ще довгий час. Багато молодих пар навіть взяли приклад із дизайнерського оформлення церемонії зірок і втілили задум на своїх весіллях.

З початком повномасштабного вторгнення ширилось чимало чуток про розлучення зіркової пари. Потап тривалий час перебував за кордоном, а Настя повернулася в Україну. Однак співачка запевнила, що у їхніх стосунках все гаразд і хвилюватись не варто.

Повномасштабне вторгнення та життя за кордоном

У той час, коли Росія почала кровопролитну повномасштабну війну, Потап із дружиною Настею були за кордоном. На певний час вони вирішили залишитись у безпечному місці та брали участь у благодійних заходах, але не поверталися в Україну. Така позиція призвела до чималої хвилі осуду зі сторони аудиторії.

Одного разу Потапа навіть помітили на вечірці в Дубаї (ОАЕ) у компанії росіян. За пів року репер врешті повернувся додому, але не надовго. Зірка запевняв, що за межами України він більш ефективний і корисний, ніж на Батьківщині.

Потім репер розповів, що на початку вторгнення виявив бажання йти воювати. Спочатку його батько заочно записав Олексія до тероборони. Але згодом виконавець передумав і вирішив працювати у творчій царині.

Пізніше Потап випустив скандальний трек "Волонтер", який різко засудила українська публіка. Зокрема, увагу привернули такі рядки: "Танцюй, мала, танцюй мала, давай, ти дві ночі дома не спала. Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями, волонтерила". Згодом репер перепросив за пісню.

Потап – Волонтер: слухайте онлайн

У своїх соцмережах Потапенко часто ділиться кадрами як проводить життя за кордоном. Співак запевняє, що все те, чим він займається за межами України, це заради його рідної країни.

Зазначимо, що виконавець побудував NFT-платформу Help UA, яка допомагає постраждалим від війни людям, є амбасадором батальйону "Добробат" і навіть встиг профінансувати відновлення будинку мешканки Гостомеля – Надії Іванівни.

За кордоном Потап займається написанням світових хітів, а разом із Настею часто являються спеціальними гостями з України на різних заходах і церемоніях.

Тривалий час Олексій їздить різними країнами. Останнім часом його вибір припав на європейську частину світу. В інстаграмі чоловік час від часу публікує патріотичні дописи, але от гнівних коментарів від цього не зменшується.

Днями репер опублікував світлину, де постав зі зміненим образом. У виконавця появилась сива борода і, ймовірно, Потап погладшав. Коментатори одразу ж поставили запитання: "Що то за дід стоїть?".

Українці часто пишуть, що не бажають бачити чоловіка в Україні. А колишній друг і колега по сцені, Позитив, розповів, що зараз не спілкується з Олексієм. Ба більше, репер навіть заблокував Завгороднього у соцмережах.

Мене заблокував у соцмережах Потап. Я не бачу нічого, що він робить. Я не знаю, чому. Я не з’ясовував і не буду, не хочу. Як зустрінемося, побачимося, з’ясуємо,

– розповів Позитив.

Наразі Потап продовжує творити за кордоном. Настя Каменських час від часу приїжджає до України, але сьогодні її цільова аудиторія точно не на Батьківщині. Чи планує Олексій повертатись додому – невідомо. Можливо, незабаром ми почуємо відповідь на це запитання.