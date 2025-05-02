Про розрив з Олексієм вона висловилась просто зі сцени. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт potapinastya_fanlove.

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Так, на сторінці фан-акаунту Насті Каменських та Потапа з'явився ролик, де співачка зізналася, чи справді розлучається з Потапом.

Нехай люди говорять. Нас коли люди одружували, то ми один одного терпіти не могли. Коли зараз розлучають – ми як ніколи… У нас все добре! Тому нехай всі щось говорять,

– сказала вона, чим спростувала чутки про розрив.

Що про розлучення говорив Потап

Репер теж відреагував на чутки під час одного зі своїх виступів за кордоном. Він пояснив, що якщо вони розлучаться, дружина матиме право на значну частину їхнього спільного майна, враховуючи, що їхній шлюб був укладений у Сполучених Штатах. "Мені п*здець, якщо я з нею розлучуся. Тож ні*рена, ні*рена. Декілька друзів так розлучилися – годинники, труси й усе забрали", – сказав тоді артист.

Відео, де Потап відреагував на чутки про розлучення з Настею Каменських – дивіться на нашому сайті.