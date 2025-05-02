О разрыве с Алексеем она высказалась прямо со сцены. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт potapinastya_fanlove.

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Так, на странице фан-аккаунта Насти Каменских и Потапа появился ролик, где певица призналась, действительно ли разводится с Потапом.

Пусть люди говорят. Нас когда люди женили, то мы друг друга терпеть не могли. Когда сейчас разводят – мы как никогда... У нас все хорошо! Поэтому пусть все что-то говорят,

– сказала она, чем опровергла слухи о разрыве.

Что о разводе говорил Потап

Рэпер тоже отреагировал на слухи во время одного из своих выступлений за границей. Он объяснил, что если они разведутся, жена будет иметь право на значительную часть их общего имущества, учитывая, что их брак был заключен в Соединенных Штатах. "Мне п*здец, если я с ней разведусь. Так что ни*рена, ни*рена. Несколько друзей так развелись – часы, трусы и все забрали", – сказал тогда артист.

Видео, где Потап отреагировал на слухи о разводе с Настей Каменских – смотрите на нашем сайте.