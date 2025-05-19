Создал семью и продолжает музыкальную карьеру: как сегодня живет Позитив и как он изменился

Сегодня, 19 мая, украинский исполнитель Позитив празднует день рождения. Артисту исполнилось 36 лет. Несмотря на то, что певец больше не сотрудничает с бывшим продюсером Потапом, его творчество точно не уступает другим знаменитостям.

Настоящее имя Позитива – Алексей Завгородний. Родом он из Киева, а рос в творческой семье, ведь отец был директором театра, мама танцевала в балете, а дедушка руководил хором имени Григория Веревки. Интересно, что не всем известен тот факт, что у Алексея есть сестра-близняшка, которая родилась на 10 минут раньше брата. Узнавайте в материале Show24 самые интересные факты о жизни Позитива, любовную линию и где он сейчас.

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Юность и карьера

Сестру зовут Лиза. Сначала родители ждали рождения двух дочерей, поэтому Алексея хотели назвать Катей. Когда дети родились, мама была шокирована, что у них мальчик.

Отношения с сестрой довольно близкие, более того, у них сильная эмоциональная связь.

Мы общаемся каждый день. Между нами есть связь: когда мне или ей плохо – чувствуем это и можем даже позвонить друг другу. Клево, что есть человек, который всегда может тебе помочь. Лиза очень хорошо поет, но я не разрешаю ей идти в шоу-бизнес. Она много работает: на телевидении с фильмами, еще она театральный критик и журналист. Очень знающий и творческий человек,

– подчеркнул певец.

Алексей Завгородний с мамой / Фото из инстаграма исполнителя

Поскольку семья у парня была творческой, то и он не отставал от близких. Сначала Позитив занимался танцами, а потом уже и начал учиться музыке, вокалу и актерскому мастерству. Алексей учился в Киевской детской академии искусств, впоследствии получал опыт за рубежом, а по возвращении в украинскую столицу закончил факультет менеджмента в Киевском национальном университете культуры и искусств.

В довольно юном возрасте парень начал сотрудничать с Потапом и уже в 2004 году стал участником коллектива New'z'cool. Наибольшую известность группа получила благодаря написанному саундтреку к фильму "Штольня".

"Вход в Сменной Обуви" ft. New 'Z' cool – "Штольня": смотрите видео онлайн

В 2010 году Позитив стал частью дуэта "Время и Стекло". Его напарницей стала Надя Дорофеева. Успех команды очень сильно колебался: то они восходили на пьедестал популярности, то спускались с него. Однако дуэт выпустил немало треков, которые стали не просто популярными, а легендарными.

"Время и Стекло" – "На стиле": смотрите видео онлайн

Однако накануне 10-летнего юбилея группы, Позитив и Дорофеева объявили о распаде. Они организовали прощальный тур по городам Украины, а позже занялись собственными проектами.

В 2014 году Завгородний становится участником команды Moзgi (ранее – Mozgi). Группа состояла исключительно из мужчин: Потап, Позитив, "Дядя Вадя", DJ Bloodless, Эд и Рус.

MOZGI – "Ой, Мама!": смотрите видео онлайн

Но впоследствии Алексей сделал ставку на сольный проект под названием POSITIFF. Многие треки из творческого наследия стали успешными.

POSITIFF – "А може, хочеш?": смотрите видео онлайн

В свое время Завгородний даже появился в кино. К примеру, Алексея можно увидеть в фильмах "Сумасшедшая свадьба" и "Большая прогулка". В 2017 году Позитив сидел в тренерском кресле на проекте "Голос. Дети", позже был участником шоу "Танцы со звездами" и в 2021 году вместе с певицей Мишель Андраде стал ведущим телепрограммы "Орел и Решка".

Личная жизнь

В подростковом возрасте певец познакомился с Анной Андрийчук. Сначала девушка не обращала на него внимания, ведь уже имела любимого человека. И все же Анна настолько понравилась исполнителю, что Алексей решил за ней ухаживать.

Позитив с экс-супругой Анной / Фото из инстаграма Анны Андрийчук

Отношения у пары начали развиваться довольно стремительно. В 2011 году Алексей сделал предложение любимой, а уже через два года они отгуляли свадьбу, на которую пригласили 150 гостей.

Свадьба Позитива и Анны / Фото из инстаграма Анны

Но уже в 2021 году стало известно о том, что Алексей и Анна разводятся. Более того, до объявления этой информации супруги уже несколько лет не жили вместе.

В феврале прошлого года Анна опубликовала фотографии в свадебном платье, вероятно, намекнув на то, что она во второй раз вышла замуж.

Анна Андрийчук в свадебном платье / Фото из инстаграма Анны

Но и Позитив не остался в холостяках. Долгое время артист скрывал отношения с танцовщицей Юлией Сахневич, которая была его партнершей по паркету на "Танцах со звездами". В сентябре прошлого года певец поделился, что состоит в браке с Юлией более года времени.

В браке официально находимся более года. Мы расписались, когда поняли, что так надо. Просто не разглашали это. У нашей пары интересная история: все началось с того, что Юля была моей девушкой, а об этом никто не знал. А потом я уже думаю: "Ну, если еще и поженимся и сохраним это в тайне, будет вау". Мы не делали свадьбу, просто красиво расписались, потом у нас был ужин с родными. Я не думаю, что сейчас то время, чтобы устраивать громкие празднования,

– рассказал артист.

Позитив и Юлия Сахневич / Фото из инстаграма певца

Несколько месяцев назад супруги впервые стали родителями. У них родилась дочь Мария.

Позитив с дочерью / Фото из инстаграма артиста

Скандалы, которые связаны с Позитивом

В 2014 году Завгородний вместе с Дорофеевой выступили на мероприятии, которое было посвящено дню рождения Путина. Кроме того, дуэт продолжил гастролировать по городам России.

В 2018 году Позитив во время концерта в Анапе назвал Россию "своей страной".

Где сейчас и чем занимается Алексей Завгородний

Сегодня певец продолжает работать над своей певческой карьерой, заботится о маленькой дочери и о любимой жене.

Недавно артист принял участие в проекте "Нашебачення", где вместе с сестрами Завальскими исполнили легендарный трек "Штольня".

Позитив и сестры Завальские спели песню "Штольня": смотрите видео онлайн (листайте карусельку вправо)

К слову, Надя Дорофеева уже поздравила Алексея с днем рождения и опубликовала забавные архивные фото с артистом.