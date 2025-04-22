Самые громкие PR-романы в шоу-бизнесе: почему к этому прибегают звезды

Пожалуй, поклонники некоторых звезд замечали, что их кумир внезапно оказывается под прицелами камер из-за нового романа. Но не все знают, что в некоторых случаях это продуманный ход, который призван привлечь больше внимания прессы и публики.

Не секрет, что в мире шоу-бизнеса PR-романы стали базовым инструментом влияния на аудиторию. Однако правда рано или поздно выплывет, а публика останется с неприятным ощущением того, что их "затянули" в так называемую ловушку лжи, пишет Show24.

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Что такое PR-романы и зачем они звездам

PR-роман – это инсценированные или значительно преувеличенные отношения между звездами, которые создаются целенаправленно ради конкретной цели.

Повысить свою узнаваемость.

Продвинуть новый проект.

Отвлечь внимание от какого-то громкого скандала.

Или же закрепить свой имидж. К примеру, некоторым нравится иметь образ человека, который известен большим количеством партнеров.

Чтобы "подогреть" интерес публики и СМИ, знаменитости могут появиться с избранником или избранницей на важном светском мероприятии, могут опубликовать провокационные фото или объявить в неожиданный момент о разрыве. Отметим, что в таких случаях об искренности чувств говорить не стоит.

Мы упомянули о том, что PR-роман может стать частью плана по продвижению нового проекта. К примеру, перед премьерой фильма, сериала или клипа в прессе могут появиться статьи о "новой паре" среди главных героев, или то, что определенная звезда заинтриговала вероятной новостью о новых отношениях.

Согласитесь, что это вызывает интерес у аудитории, поэтому хочется как можно быстрее взглянуть тот продукт, который им подготовил кумир.

Кроме того, когда знаменитости находятся на так называемом начальном старте в шоу-бизнесе, то им становится выгодно закрутить роман с кем-то более известным, что придаст новую волну внимания.

Примеры PR-романов в украинском шоу-бизнесе

Настя Каменских и Алексей Потапенко (Потап) долгое время отрицали, что их связывают романтические отношения, хоть и слухи об этом ходили годами. Некоторые считают, что это был специальный ход, когда долговременное сокрытие отношений является частью пиар-стратегии для поддержания интереса к их паре.

Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма певицы

Тина Кароль и Дан Балан были тренерами в проекте "Голос страны". Оба артиста играли на публику "экранный роман". Камеры ловили взгляды звезд друг на друга, порой казалось будто Дан Балан ревнует Тину, а однажды на шоу даже пришла мама певца.

Мама Дана Балана на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Большинство аудитории было уверено, что звездная пара имеет все шансы на то, чтобы построить крепкий союз. В соцсетях создали фан-базу DanTina, которая подогревала слухи о вероятном романе знаменитостей.

В один момент любовная история пересекла грань, и певец не выдержал такого давления. Дан Балан обратился к фан-группе DanTina и заявил, что она "терроризирует его семью, друзей и близкое окружение".

Он посоветовал людям заняться своей жизнью и не тратить времени на бессмысленный негатив. Стоит отметить, что еще в 2021 году продюсер певческого шоу Владимир Завадюк заявил, что историю любви звездных тренеров "Голоса страны" придумали ради рейтингов. Он якобы заставил артистов поверить в то, что они интересны друг другу. Позже мужчина извинился за свои слова и опроверг заявление об искусственном романе.

Примеры PR-романов в мировом шоу-бизнесе

В 2016 году Тейлор Свифт закрутила роман с актером Томом Хиддлстоном. Отношения продлились всего три месяца, но получили большое освещение в СМИ. Интересно, что некоторые критики уверяли, что эта история – спланированный пиар-ход для отвлечения внимания от других событий в жизни певицы.

К слову, в жизни Тейлор было немало мужчин, с которыми она пыталась построить отношения. В списке даже есть Гарри Стайлс и Тейлор Лотнер.

Ким Кардашян – одна из самых скандальных личностей Голливуда. Ее личная жизнь всегда была темой №1 в СМИ для обсуждения.

В 2010 году она начала встречаться с баскетболистом Крисом Хамфрисом. В мае 2011 года спортсмен предложил светской львице жениться. Он сделал Ким предложение с 20-каратным бриллиантовым кольцом.

В августе того же года пара отгуляла громкую свадьбу на 500 человек, а невеста надела платье за 25 тысяч долларов от знаменитого дизайнера Vera Wang. По приблизительным подсчетам, на празднование потратили более 10 миллионов долларов.

Свадьба Ким Кардашян и Криса Хамфриса / Фото из открытых источников

А дальше произошло самое интересное. Уже через 72 дня после свадьбы Ким подала на развод. Весь процесс длился около двух лет и официальный разрыв между звездами утвердили 3 июня 2013 года.

Издание Vanity Faire пишет, что Крис Хамфрис признался, что развод был спровоцирован из-за того, что Кардашян жаждала славы. Он заявил, что их брак, как и интимное видео, был не более, чем пиар-ходом.

Также в прессе считают, что Леди Гага и Брэдли Купер, которые вместе работали над фильмом "Рождение звезды", вызвали слухи о своем романе умышленно. Их взаимодействие на публике усиливало подозрения, что влияло на уровень популярности киноленты.

Итак, PR-романы – это так называемая игра по правилам шоу-бизнеса. Если хочешь, чтобы тебя заметили, то делай все, что тебе под силу. Настоящие чувства между звездами действительно можно увидеть под софитами, однако стоит помнить, что не все, что выглядит как любовь, им и является.

Важно включать критическое мышление и анализировать картинку, которую видишь перед собой. Предлагаем несколько советов, которые могут помочь распознать PR-роман.

Если в инфопространстве возникает внезапная история любви звезд без намека на приватность – стоит подумать, какой процент искренности в ней есть.

Их не связывает прошлое, но внезапно в сети появляется много совместных фото.

Роман завязывается до премьеры или концерта, а потом внезапно всем становится известно о драматическом конце между "влюбленными".

Один из партнеров, который является менее известным, начинает получать больше внимания, славы и предложений.

Развитие событий может быть разным, однако не стоит верить всему, что показывает красивая картинка на экранах. Ведь, кто знает, возможно, это очередной сценарий по которому действуют звезды.