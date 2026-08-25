Рамина, Дима Варварук, звезда сериала "Львы на джипе" и другие: кто сыграет в новом сезоне шоу "Предатели"

Уже этой осенью зрителей ждет второй сезон детективного реалити-шоу "Предатели".

Команда проекта наконец-то раскрыла имена всех участников, которые будут бороться за главный приз в размере 1 миллиона гривен, а также назвала дату премьеры, сообщает 24 Канал. Так, в новом сезоне "Предателей" сойдутся 21 участник с совершенно разным опытом. К борьбе присоединились блогеры и журналисты, представители творческих профессий, военные, ветеран и даже призерка чемпионата мира по игре "Мафия". Премьера второго сезона "Предателей" состоится 17 сентября. Участники 2-го сезона "Предателей"

Рамина Эсхакзай – интервьюер,

Диана Бондаренко – журналистка,

Татьяна Брик – модель,

Влада Бучко – художница,

Дмитрий Варварук – блогер,

Анжелика Вышебаба – фермерша,

Анастасия Власенко – блогерша,

Оксана Ворожбит – учительница,

Сергей Гайдай – политтехнолог,

Владислав Гошук – полиграфолог,

Алексей Дернов – ветеран,

Алина Ковальская – подполковник,

Андрей Кокотюха – писатель,

Екатерина Кудлач – бортпроводница,

Лолита Лейзан – призер чемпионата мира по игре "Мафия",

Дмитрий Морозюк – диктор,

Михаил Напорчук – архитектор,

Мария Миронова – домохозяйка,

Константин Трембовецкий – комик и участник шоу "Львы на джипе",

Сергей Фазульянов – генеолог,

Павел Шурко – кинолог-спасатель.

Напомним, что "Предатели" – украинская адаптация популярного международного формата The Traitors, удостоенного престижных премий, в частности BAFTA и Emmy.

Что известно о 2 сезоне "Предателей"?

По правилам шоу участники оказываются вместе и должны выполнять задания, одновременно пытаясь понять, кто из них является "Предателями". Главная цель "Верных" – разоблачить предателей и дойти до финала, чтобы побороться за денежный приз.

В этом сезоне игроки встретятся в одном поезде, который будет направляться к Дворцу Шенборнов. Ведущим проекта вновь станет актер Алексей Гнатковский. Кроме того, в новом сезоне появится необычный персонаж – дворецкий из потустороннего мира по имени Соломон.

Кстати, ранее мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева стала судьей нового сезона популярного танцевального шоу.