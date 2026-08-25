Рамина, Дима Варварук, звезда сериала "Львы на джипе" и другие: кто сыграет в новом сезоне шоу "Предатели"
Уже этой осенью зрителей ждет второй сезон детективного реалити-шоу "Предатели".
Команда проекта наконец-то раскрыла имена всех участников, которые будут бороться за главный приз в размере 1 миллиона гривен, а также назвала дату премьеры, сообщает 24 Канал. Так, в новом сезоне "Предателей" сойдутся 21 участник с совершенно разным опытом. К борьбе присоединились блогеры и журналисты, представители творческих профессий, военные, ветеран и даже призерка чемпионата мира по игре "Мафия". Премьера второго сезона "Предателей" состоится 17 сентября. Участники 2-го сезона "Предателей"
- Рамина Эсхакзай – интервьюер,
- Диана Бондаренко – журналистка,
- Татьяна Брик – модель,
- Влада Бучко – художница,
- Дмитрий Варварук – блогер,
- Анжелика Вышебаба – фермерша,
- Анастасия Власенко – блогерша,
- Оксана Ворожбит – учительница,
- Сергей Гайдай – политтехнолог,
- Владислав Гошук – полиграфолог,
- Алексей Дернов – ветеран,
- Алина Ковальская – подполковник,
- Андрей Кокотюха – писатель,
- Екатерина Кудлач – бортпроводница,
- Лолита Лейзан – призер чемпионата мира по игре "Мафия",
- Дмитрий Морозюк – диктор,
- Михаил Напорчук – архитектор,
- Мария Миронова – домохозяйка,
- Константин Трембовецкий – комик и участник шоу "Львы на джипе",
- Сергей Фазульянов – генеолог,
- Павел Шурко – кинолог-спасатель.
Напомним, что "Предатели" – украинская адаптация популярного международного формата The Traitors, удостоенного престижных премий, в частности BAFTA и Emmy.
Что известно о 2 сезоне "Предателей"?
По правилам шоу участники оказываются вместе и должны выполнять задания, одновременно пытаясь понять, кто из них является "Предателями". Главная цель "Верных" – разоблачить предателей и дойти до финала, чтобы побороться за денежный приз.
В этом сезоне игроки встретятся в одном поезде, который будет направляться к Дворцу Шенборнов. Ведущим проекта вновь станет актер Алексей Гнатковский. Кроме того, в новом сезоне появится необычный персонаж – дворецкий из потустороннего мира по имени Соломон.
Кстати, ранее мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева стала судьей нового сезона популярного танцевального шоу.