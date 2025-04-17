Предательница Ани Лорак якобы обновила свой украинский паспорт: что об этом пишут в сети

В сети появилась информации о якобы тайном обновлении украинского паспорта певицей Ани Лорак, которая после полномасштабного вторжения России продолжает свою деятельность в стране-агрессоре.

Российские источники утверждают, что документ нужен певице для легальной работы в России, тогда как украинские блогеры называют новость фейком, пишет Show 24.

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По сообщениям российских СМИ, после получения нового документа Ани Лорак якобы передала соответствующие данные в Федеральную нотариальную палату России (ФНП) для возможности дальнейшего проведения концертов на территории страны-агрессора и уплаты налогов, что фактически может расцениваться как финансирование российской армии.



Ани Лорак якобы обновила украинский паспорт / Скриншот с российского телеграм-канала

Однако украинский блогер Богдан Беспалов опровергает эту информацию. Ссылаясь на собственные источники, он заявил, что новость об обновлении паспорта Каролины Куек является российским фейком.



Богдан Беспалов высказался об обновлении украинского паспорта Ани Лорак / Скриншот из телеграм-канала

Заметим, Ани Лорак остается гражданкой Украины без другого официально подтвержденного гражданства. По украинскому законодательству, государство не имеет права самовольно лишать ее гражданства. Даже если предположить, что она тайно получила российский паспорт, для лишения украинского гражданства нужны доказательства, получить которые в нынешних условиях практически невозможно.

Так, Конституция Украины (статья 25) прямо отмечает: "Гражданин Украины не может быть лишен гражданства". Закон Украины "О гражданстве" (статья 19) позволяет потерю гражданства только при четко определенных условиях, в частности при добровольном приобретении гражданства другого государства, что должно быть документально подтверждено.

Статья 25 Конституции Украины и закон Украины "О гражданстве" / Скриншоты с сайтов

Официальных комментариев по ситуации от Государственной миграционной службы Украины или представителей Ани Лорак пока нет.

В то же время напомним, что недавно предательница Ани Лорак тайно вышла замуж.