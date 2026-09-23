Повторилась трагическая судьба Мэттью Перри: появились новые подробности смерти сына Синди Кроуфорд

На днях западный шоу-бизнес потрясла печальная новость – в возрасте 27 лет неожиданно скончался сын супермодели Синди Кроуфорд, Пресли Гербер. Парень долгое время открыто боролся с зависимостями, однако новые подробности его последних дней вызывают все больше вопросов.

Последние часы своей жизни Пресли провел в реабилитационном центре. Отмечается, что парень прибыл в центр уже в нетрезвом состоянии, а полиция в настоящее время допрашивает других пациентов и выясняет, как именно вещества попали к пациенту.

Как пишет TMZ, близкое окружение Гербера утверждает, что личный врач назначал ему кетамин, несмотря на то, что медик прекрасно знал о тяжелой наркотической зависимости молодого человека. Хотя это вещество иногда используют для лечения зависимостей, близкие друзья Пресли возмущены действиями врача и требуют привлечь его к ответственности.



Сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер / Фото из инстаграма звезды

Эта история вызывает ужас и напоминает обстоятельства смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри в 2023 году. Актер также годами боролся с зависимостью и получал кетамин от врачей для преодоления депрессии, что в итоге привело к услугам нелегальных поставщиков и трагическому исходу.

Пока что официальная причина смерти Пресли Гербера остается нераскрытой – вскрытие уже проведено, и правоохранительные органы ждут результатов токсикологической экспертизы. Однако предварительно в западных СМИ пишут о передозировке.

Сообщается также, что за несколько месяцев до смерти Пресли пробовал альтернативные методы лечения зависимости, в частности, ибогаин – психоактивное вещество, которое, по мнению некоторых, открывает новые нейронные пути и может помочь людям, зависимым от наркотиков.

На днях бывшая девушка Пресли Гербера эмоционально высказалась о его смерти и призналась, почему она злится.