Останні години свого життя Преслі провів у реабілітаційному центрі. Зазначається, що хлопець прибув до закладу вже у нетверезому стані, а поліція наразі допитує інших пацієнтів та з'ясовує, як саме речовини потрапили до пацієнта.

Як пише TMZ, близьке оточення Гербера стверджує, що особистий лікар призначав йому кетамін і це попри те, що медик чудово знав про важку наркотичну залежність хлопця. Хоча цю речовину іноді використовують для терапії залежностей, близькі друзі Преслі обурені діями лікаря та вимагають притягнути його до відповідальності.



Син Сінді Кроуфорд Преслі Гербер / Фото з інстаграму зірки

Ця історія жахає і нагадує обставини смерті зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі у 2023 році. Актор також роками боровся із залежністю й отримував кетамін від лікарів для подолання депресії, що в результаті призвело до залучення нелегальних постачальників та фатального фіналу.

Поки що офіційна причина смерті Преслі Гербера залишається нерозкритою – розтин вже проведено, і правоохоронці чекають на результати токсикологічної експертизи. Проте попередньо у західних медіа пишуть про передозування.

Повідомляється також, що за кілька місяців до смерті Преслі пробував альтернативні методи лікування залежності, зокрема, ібогаїн – психоактивну речовину, яка, на думку деяких, відкриває нові нейронні шляхи та може допомогти людям, залежним від наркотиків.

Днями колишня дівчина Преслі Гербера емоційно висловилася про його смерть й зізналася, чому вона зла.