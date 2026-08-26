После шести лет в США: принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию

Герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и Меган Маркл – вернулись в Великобританию вместе с двумя детьми.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Сюссекские прилетели в аэропорт Бирмингема 26 августа. Теперь они хотят спокойно обустроиться в новом доме.

В сентябре их дети, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет, должны начать учебу в британской школе.

Считается, что семья будет жить в Котсволдсе – уютном городке на западе Англии, где Гарри и Меган уже ранее снимали дом. В то же время они не будут отказываться от своей жизни в США и сохранят дом в Калифорнии. Также у супругов есть жилье в Португалии.

Точный срок пребывания Гарри и Меган в Великобритании неизвестен.

Как долго они останутся? Я не знаю, но это будет длительный период. Будь то шесть месяцев, год, два года… кто знает,

– отметил источник изданию The Telegraph.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

Интересно, что на этот раз семья приехала без государственного полицейского сопровождения. После того как в 2020 году Гарри и Меган отказались от исполнения королевских обязанностей, они лишились права на постоянную охрану за счет британских налогоплательщиков. Теперь уровень их безопасности определяется отдельно при каждом приезде в страну. На этот раз их сопровождает собственная команда охранников.

При этом Гарри и Меган не возвращаются к исполнению официальных обязанностей в королевской семье. Они просто планируют некоторое время жить в Великобритании вместе с детьми.

В страну супруги также привезли своих собак Мию и Пулу. А вот кур, которых они держат в своем поместье в Калифорнии, оставили там. Это может означать, что Гарри и Меган не планируют окончательно переезжать из США.

Добавим, что в США пара прожила около шести лет. В 2020 году после отказа от королевских обязанностей они сначала переехали в Лос-Анджелес, а летом 2020 года – в Монтесито, Калифорния.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, кто в королевской семье против возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию.