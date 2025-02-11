Принц Гарри и Меган Маркл встретились с украинцами и их родными на Играх непокоренных

Принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде, где прямо сейчас проходят Игры непокоренных. Супруги встретились с украинской командой и их близкими.

Церемония открытия Игр непокоренных состоялась в субботу, 8 декабря. А 10 февраля, когда проходили соревнования, принц Гарри и Меган Маркл встретились с украинской сборной, передает 24 Канал.

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Супруги лично пообщались с представителями украинской команды, ветеранами и их семьями. Принц Гарри и Меган делали совместные фото с бывшими пленными, снимки на фоне флагов с лозунгами Free Azov и Free Azovstal Defenders.

На официальных встречах и международных событиях во время Invictus Games 2025 украинская сборная, их родные и организационная команда обязательно используют возможность для главного призыва – освобождения украинских военнопленных из вражеского плена. Всегда помним, благодаря кому,

– подчеркнула украинская команда.

Принц Гарри и Меган Маркл с украинскими ветеранами, их семьями / Фото из инстаграма Invictus Games: Team Ukraine, Юлии Притулы

Принц Гарри – основатель Invictus Games

Сын короля Чарльза основал Игры непокоренных – международные спортивные соревнования для ветеранов, которые получили ранения во время боевых действий. Первые Invictus Games состоялись в 2014 году.

Украина впервые приняла участие в Играх непокоренных в 2017 году, когда соревнования проходили в Торонто.

После церемонии открытия Игр непокоренных-2025 принц Гарри также подошел к представителям сборной Украины.