Принц Гарри совершил неанонсированный визит в Украину, – The Telegraph

Принц Гарри, герцог Сассекский, прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Он встретился с ранеными украинскими бойцами в клинике Superhumans Centre, что во Львове.

Об этом в четверг, 10 апреля, сообщил The Telegraph уже после того, как принц покинул страну, передает 24 Канал. Его сопровождали 4 ветерана.

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Что известно о визите

Герцог, который 10 лет служил в британской армии, стал вторым членом королевской семьи, посетившим Украину после Софи, герцогини Эдинбургской, которая побывала в Киеве в прошлом году.