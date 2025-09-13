Укр Рус
13 сентября, 11:20
3

Подарок из Украины: Клопотенко приготовил для принца Гарри любимое блюдо его мамы

Мария Примыч
  • Принц Гарри посетил Киев и встретился с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко, получив подарки.
  • Клопотенко приготовил для принца традиционные украинские блюда и вручил банку борщевой заправки.

Вчера, 12 сентября, принц Гарри приехал в Киев с неанонсированным визитом. Он встретился с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко и получил несколько подарков.

Клопотенко поделился фото и видео со встречи с герцогом Сассекским. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм шеф-повара.

Кстати Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом: он встретился с ветеранами

Евгений Клопотенко рассказал, что вместе с командой одного из своих ресторанов приготовил для принца Гарри украинские блюда: борщ, качану кашу, верещаку и сырники.

Принц Гарри приехал в Украину. И я сразу подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама. Потому что когда-то одна англичанка написала письмо во дворец, чтобы узнать, какое блюдо больше всего любила принцесса Диана. Ответ был прост – borshch soup. Немного адаптированный, но суть остается, 
– поделился Клопотенко.

Шеф-повар также вручил герцогу Сассекскому банку борщевой заправки, чтобы он "не забыл об этом вкусе", и оставил свой номер телефона, чтобы Гарри написал, когда приготовит борщ.

Потому что украинская еда – не просто о насыщении. Она о нас, о корнях и даже о королевских семьях, 
– подчеркнул Евгений.

Почему принц Гарри приехал в Киев?

  • Принц Гарри приехал в Киев, чтобы воочию увидеть разрушения, вызванные Россией во время полномасштабного вторжения, и вместе с командой фонда Invictus Games объявить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.

  • Сначала герцога Сассекского в Киев пригласила генеральный директор реабилитационного центра Superhumans Center во Львове Ольга Руднева, когда они случайно встретились в Нью-Йорке. Впоследствии мужчина получил официальное приглашение.

  • Вчера Гарри встретился с украинскими ветеранами в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

  • Сегодня утром премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в своем телеграм-канале, что также встретилась с принцем. Она показала Гарри последствия попадания российского "Искандера" в здание Кабмина.