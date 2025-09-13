Подарунок з України: Клопотенко приготував для принца Гаррі улюблену страву його мами
- Принц Гаррі відвідав Київ і зустрівся з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, отримавши подарунки.
- Клопотенко приготував для принца традиційні українські страви та вручив банку борщової заправки.
Учора, 12 вересня, принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Він зустрівся з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком і отримав кілька подарунків.
Клопотенко поділився фото і відео зі зустрічі з герцогом Сассекським. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм шеф-кухаря.
До речі Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом: він зустрівся з ветеранами
Євген Клопотенко розповів, що разом з командою одного зі своїх ресторанів приготував для принца Гаррі українські страви: борщ, качану кашу, верещаку і сирники.
Принц Гаррі приїхав в Україну. І я одразу подумав: він має відчути смак того, що любила його мама. Бо колись одна англійка написала листа до палацу, щоб дізнатися, яку страву найбільше любила принцеса Діана. Відповідь була проста – borshch soup. Трохи адаптований, але суть лишається,
– поділився Клопотенко.
Шеф-кухар також вручив герцогу Сассекському банку борщової заправки, щоб він "не забув про цей смак", і залишив свій номер телефону, щоб Гаррі написав, коли приготує борщ.
Бо українська їжа – не просто про насичення. Вона про нас, про коріння і навіть про королівські сім'ї,
– підкреслив Євген.
Чому принц Гаррі приїхав до Києва?
Принц Гаррі приїхав до Києва, щоб на власні очі побачити руйнування, спричинені Росією під час повномасштабного вторгнення, і разом з командою фонду Invictus Games оголосити нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених.
Спершу герцога Сассекського до Києва запросила генеральна директорка реабілітаційного центру Superhumans Center у Львові Ольга Руднєва, коли вони випадково зустрілися у Нью-Йорку. Згодом чоловік отримав офіційне запрошення.
Учора Гаррі зустрівся з українськими ветеранами у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
Сьогодні вранці прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила у своєму телеграм-каналі, що також мала зустріч з принцом. Вона показала Гаррі наслідки влучання російського "Іскандера" в будівлю Кабміну.