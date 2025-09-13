Учора, 12 вересня, принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Він зустрівся з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком і отримав кілька подарунків.

Клопотенко поділився фото і відео зі зустрічі з герцогом Сассекським. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм шеф-кухаря.

До речі Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом: він зустрівся з ветеранами

Євген Клопотенко розповів, що разом з командою одного зі своїх ресторанів приготував для принца Гаррі українські страви: борщ, качану кашу, верещаку і сирники.

Принц Гаррі приїхав в Україну. І я одразу подумав: він має відчути смак того, що любила його мама. Бо колись одна англійка написала листа до палацу, щоб дізнатися, яку страву найбільше любила принцеса Діана. Відповідь була проста – borshch soup. Трохи адаптований, але суть лишається,

– поділився Клопотенко.

Шеф-кухар також вручив герцогу Сассекському банку борщової заправки, щоб він "не забув про цей смак", і залишив свій номер телефону, щоб Гаррі написав, коли приготує борщ.

Бо українська їжа – не просто про насичення. Вона про нас, про коріння і навіть про королівські сім'ї,

– підкреслив Євген.

Чому принц Гаррі приїхав до Києва?