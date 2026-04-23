Пожали друг другу руки: принц Гарри встретился с Кириллом Будановым в Киеве
- Принц Гарри посетил Украину с неанонсированным визитом и встретился с Кириллом Будановым в Киеве.
- Буданов отметил, что Украина не будет идти на территориальные уступки и компромиссы должны удовлетворять интересы страны.
Принц Гарри в третий раз за время российского полномасштабного вторжения посетил Украину. Младший сын короля Чарльза III прибыл в Киев с неанонсированным визитом утром 23 апреля.
Герцог Сассекский выступил на Киевском форуме по безопасности, во время которого встретился с руководителем Офиса Президента Украины Кириллом Будановым. Об этом сообщает издание Новости.LIVE.
Издание Новини.LIVE опубликовало в Threads видео, где видно, как принц Гарри и Кирилл Буданов жмут друг другу руки и перебрасываются несколькими словами.
Руководитель ОП опубликовал несколько фотографий с Киевского форума по безопасности на своей странице в инстаграме. На одной из фотографий заметно, что он сидел рядом с герцогом Сассекским и экс-президентом Польши Анджеем Дудой.
Со слабыми никто в мире дела не имеет, а международное право без силы не работает. Чтобы достичь успеха в переговорах, мы должны быть сильными на поле боя и объединенными в тылу. Поделился сегодня своими мыслями на Киевском форуме по безопасности,
– говорится в заметке Буданова.
Кирилл Алексеевич также отметил, что Украина не будет идти на территориальные уступки и не будет торговать собственной землей с Россией. Он добавил, что любой компромисс прежде всего должен удовлетворять интересы нашей страны.
Что принц Гарри сказал на Киевском форуме по безопасности?
Отметим, что принц Гарри выступил с эмоциональной речью на Киевском форуме по безопасности. Он обратился к Владимиру Путину и призвал его остановить войну в Украине.
Герцог Сассекский также обратился к администрации Дональда Трампа. Он отметил, что США обязались защищать границы и суверенитет Украины после ее отказа от ядерного оружия.
Гарри заявил, что Украина заслужила "уважение мира", раскритиковал мировых лидеров, которые нарушают международное право, и осудил "нападения на гражданское население, массовые убийства, пытки, сексуальное насилие и принудительную депортацию целых групп населения", в частности детей.